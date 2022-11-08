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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz
GÜNCEL 08.11.2022, 14:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin tamamını kalkındırarak, zenginleştirerek, büyüterek dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz." dedi.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"2023'te Türkiye yüzyılı ahdimizin etrafında kenetlenerek ülkemizi dünyada hak ettiği yere taşıyacağız."Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi küresel krizden ayrıştırma ve hedeflerine doğru yoluna devam ettirme çabamızın somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi göreceğiz." ifadelerini kullandı.
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