Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke liderleriyle bayramlaşmaya devam etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke liderleriyle telefon görüşmelerine Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de devam etti.
GÜNCEL 04.05.2022, 11:12
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.
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