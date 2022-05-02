Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldıktan sonra, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmadığı bir Ramazan Bayramı geçirildiğini söyleyerek buna ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sabrın sonu selamettir ve Rabbime hamdolsun sabrettik ve bugün sosyal mesafeyi filan da bir kenara koyarak Büyük Çamlıca Camii'nde az önce rakamları aldım, 25 bin kişiyle bayram namazını kıldık ve biliyorsunuz bizde bayramlar kardeşliğin bir simgesidir. Sevginin, beraberliğin bir simgesidir. Bunu yaşamanın huzuru, mutluluğu içindeyiz. Temennim odur ki inşallah milletimizin birliğine, beraberliğine, dirliğine, kardeşliğine bu vesile olacaktır."

Silahlı kuvvetlerin en üst kademesinin de Şanlıurfa'da tüm tugay komutanlarıyla bir araya geldiğini aktaran Erdoğan, "Nitekim ben de kendileriyle telefonla görüşmeyi yaptım. Her yerde bu birlik, beraberlik hamdolsun güçlenerek devam ediyor ve şu anda İçişleri Bakanımız yine aynı şekilde alanda, o da ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Bu vesileyle ben bu hassasiyeti yakalamak suretiyle bu birliği, beraberliği teyit eden tüm girişimleri mutlulukla takip ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu birlikteliğimiz, bu dayanışmamız artarak devam etsin." ifadelerini kullandı.

"Bu hafta içinde Sayın Putin'le bir görüşme yapacağız"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin ilerleyen süreçte İstanbul'da yine bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumartesi günü benim danışmanım, Büyükelçi İbrahim Kalın Bey aynı şekilde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Bey (Önal) birlikte Kiev'e gittiler. Kiev'de görüşmeleri yaptılar. Gerek Zelenskiy'le, gerekse muhataplarıyla yaptıkları görüşmede, oralardan bazı temennileri aldılar ve bu hafta içinde Sayın Putin'le biz bir görüşme büyük ihtimalle yapacağız. İbrahim Bey aynı şekilde Sayın Uşakov'la bir görüşme yapmak suretiyle o da bu süreci inşallah hızlandırarak, acaba buradaki örneğin Mariupol'deki tüm tahliyeleri filan nasıl hızlandırırız, nasıl bu işi belli bir çözüme kavuştururuz, bunun gayreti içinde olacağız."