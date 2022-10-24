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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türkiye Yüzyılı) Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bu vizyon yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır." diye konuştu.
GÜNCEL 24.10.2022, 19:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir." dedi.
Erdoğan, "(Türkiye Yüzyılı) Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bu vizyon yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde halen faaliyette olan 330 Aile Destek Merkezi sayımızı 656'ya, 47 Sosyal Dayanışma Merkezi sayımızı 116'ya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.
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