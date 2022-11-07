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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı da sahibi de 85 milyonun tamamıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı da sahibi de 85 milyonun tamamıdır. Bu program ülkemizin tamamının, milletimizin tüm fertlerinin eseri olacaktır." dedi.
GÜNCEL 07.11.2022, 15:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde "2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni"ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı da sahibi de 85 milyonun tamamıdır. Bu program ülkemizin tamamının, milletimizin tüm fertlerinin eseri olacaktır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yıl sonuna kadar tüm köylerimizde, Köy Yaşam Merkezlerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
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