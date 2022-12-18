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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, bu vatan topraklarına sadakatle bağlı olan her bir insanımızın yüzyılıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı, bu vatan toprakları üzerinde hayatını sürdüren, ona sadakatle bağlı olan, geleceğini burada gören her bir insanımızın yüzyılıdır." dedi.

GÜNCEL 18.12.2022, 21:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, bu vatan topraklarına sadakatle bağlı olan her bir insanımızın yüzyılıdır

binlerce yıllık tarihiyle medeniyetler havzası olan Mardin'in Türkiye'nin adeta bir özeti olduğunu söyledi.

Türk, Kürt, Arap, Süryani, Ezidi'nin bir arada yaşadığı Mardin'in, İstanbul ve Hatay ile birlikte hoşgörü başkentlerinden biri olduğunu aktaran Erdoğan, aynı şekilde, Anadolu'nun dört bir yanında, farklı mezheplerden Hristiyan ve Musevi vatandaşların da huzur içinde hayatlarını sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Mardin, zamana meydan okuyan, asırlık medrese ve camileriyle aynı zamanda medeniyetimizin aynasıdır. Böylesi bir değere, Mardin gibi muazzam bir hazineye sahip olmak millet olarak hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Mardin'i bu topraklardaki ebedi ve ezeli kardeşliğimizin kalesi olarak görüyoruz. Bu aziz şehre her gelişimizde, Anadolu'nun beşeri, kültürel ve tarihi açıdan o büyük zenginliğine bizzat şahitlik ediyoruz. Sadece etrafa şöyle bir bakmak bile Mardin'in sahip olduğu hazineleri görmemiz için kafidir. Hemen yanı başımızda Süryani vatandaşlarımızın 1600 yıllık şaheseri Deyrulzafaran Manastırı var. Hemen ötede Hristiyan vatandaşlarımızın binlerce yıldır yaradana dua ettiği Kırklar Kilisesi bulunuyor. Yaklaşık 8 buçuk asırdır minarelerinden Ezan-ı Muhammedilerin eksilmediği Ulu Cami'miz tüm zarafetiyle bu iki ibadethaneye komşuluk yapıyor. Bu eserlerin hepsi, Mardin ile beraber ortak vatanımız Anadolu'nun ahengini, barışını, hoşgörüsünü, köklü birikimini temsil ediyor."

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