Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin elde ettiği her kazanım gençlerimizin erdemli mücadeleleri, başarıları sayesindedir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği her kazanım, gençlerimizin onurlu duruşları, erdemli mücadeleleri, başarıları sayesindedir." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Tiyatrovari şovlarla kendi kendimizi kandırmıyor, tüm hayallerimizi gençlerimizle birlikte kuruyor, tüm hedeflerimizi gençlerimizle birlikte belirliyoruz."
"Geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde Yeni Adana Stadyumu’nda yer bulamayan vatandaşlara, stadın dışında kurulan sahneden hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız. Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz." dedi.
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