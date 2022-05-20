Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Kolombiya ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükselttik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kolombiya ilişkilerine yönelik, "İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik." dedi.

GÜNCEL 20.05.2022, 21:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Kolombiya ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükselttik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki en önemli ortaklarından Kolombiya'nın Cumhurbaşkanı Ivan Duque'yi Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirerek başlayan Erdoğan, Marquez'e, "İstanbul'a hoş geldiniz." dedi.

Son dönemde iki ülke arasında artan temas ve ziyaretlerin memnuniyet verici olduğunu belirten Erdoğan, nisan ayının başında Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye geldiğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Latin Amerika turu kapsamında 26-27 Nisan'da Kolombiya'yı ziyaret ettiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri 'stratejik ortaklık' seviyesine yükselttik. Yüksek düzeyli iş birliği konseyi mekanizması sayesinde ilişkilerimizi iki yılda bir cumhurbaşkanları olarak gerçekleştireceğimiz toplantılarla en üst düzeyde ele alacağız." bilgisini verdi.

"Karşılıklı yatırımlarımızın artırılması için yoğun gayret sarf ediyoruz"

Kolombiya'nın halihazırda Brezilya'nın ardından Latin Amerika'daki en büyük ikinci ticari ortakları olduğundan bahseden Erdoğan, şunları kaydetti:

"2021'de ticaret hacmimiz ikiye katlanarak 2 milyar doları aştı. Kolombiya ayrıca geçen sene ihracatımızı en çok artırdığımız ülkelerden biri oldu. Hedefimiz, ticaret hacmimizi en kısa sürede 5 milyar dolara ulaştırmaktır. Karşılıklı yatırımlarımızın artırılması için de yoğun gayret sarf ediyoruz. Kolombiya, gelişen ekonomisiyle Türk yatırımları için cazip fırsatları sunuyor. Türk ve Kolombiyalı iş insanları arasındaki karşılıklı temas ve ziyaretlerin artırılmasını destekliyoruz. Kolombiya aynı zamanda Latin Amerika'daki mevcudiyetimiz ve bölgeye açılım politikamız bağlamında da merkezi bir konumdadır."

"Düzensiz göçten en fazla etkilenen iki ülke olarak iş birliğine önem veriyoruz"

TİKA'nın bölgedeki iki ofisinden birinin ve Anadolu Ajansının (AA) bölge temsilciliğinin Bogota'da bulunduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfının da beşeri ilişkilere önemli katkı sağladığını kaydetti.

Erdoğan, Türk Hava Yollarının (THY) Bogota-İstanbul hattında her gün sefer düzenlediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Kolombiya'yla ilişkilerimizi her alanda gerek ikili gerek uluslararası platformlarda geliştirme konusunda karşılıklı iradeye sahibiz. Savunma sanayi, sağlık, turizm, tarım ve göç gibi pek çok alanda iş birliğimizi geliştirmek için beraberce çalışıyoruz. Bilhassa göç başlığında düzensiz göçten en fazla etkilenen iki ülke olarak iş birliğine önem veriyoruz. Uluslararası platformlarda gerçekleştireceğimiz ortak girişimler yoluyla bu küresel sorunun çözümü yönünde birlikte çaba göstereceğiz. Ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı, terör ve organize suçlarla mücadele konusunda da iş birliğimizi artıracağız. Türkiye bursları kapsamında bugüne kadar 177 Kolombiyalı öğrenciye ülkemizde eğitim imkanı sağladık. Bugün ayrıca son dönemde meydana gelen bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya'da 29 Mayıs'ta ilk turu gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dost Kolombiya halkı bakımından hayırlı olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ve heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.

Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque'nin konuşmasının ardından "7 Ağustos'ta Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı değişimi olacak. Görevi bırakmadan önce bizi Kolombiya'ya bekliyor. Biz de planlamamızı yapacağız. Çalışmalarımızı yapacağız. Şöyle bir bölge turunu inşallah 7 Ağustos'tan önce gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İş birliği anlaşmaları imzalandı

Basın toplantısı öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez, Türkiye Cumhuriyeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Arasındaki Stratejik İşbirliği ve Ortaklığa Dair Ortak Bildiri'ye imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kolombiya Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fernado Ruiz Gomez tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Kolombiya Ulusal Arşiv Direktörlüğü Arasında İşbirliği Protokolü'ne Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ile Kolombiya'nın Ulusal Arşiv Başkanı Enrique Serrano Lopez imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Kolombiya Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı'nı ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Kolombiya Milli Eğitim Bakanı Maria Victoria Angulo imzaladı.

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk de yer aldı.

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