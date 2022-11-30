Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye büyümede 2022'yi rekor düzeyde kapatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılın üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin,"Resesyon endişesinin arttığı dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi kıymetlidir. İnşallah, 2022'yi rekor düzeyde kapatarak, 2023'e iyi bir giriş yapacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 5,9'luk depremin meydana geldiği Düzce'yi, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettiklerini açıkladı.
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılın üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Resesyon endişesinin arttığı dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi kıymetlidir. İnşallah, 2022'yi rekor düzeyde kapatarak, 2023'e iyi bir giriş yapacağız" dedi.
Altılı masanın anayasa çalışması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Altılı masanın anayasa çalışması) Eski Türkiye'nin ipiyle indikleri kuyudan, terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan ucube bir teklif çıkarttılar." diye konuştu.
Market fiyatları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, marketlerdeki fiyat farklılıklarına yönelik kontrollerin sıkılaştırılacağını, Fiyat İstikrar Komitesi'yle bunların takip edileceğini söyledi.
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