Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Yatırım Fonu'nun en kısa sürede hayata geçmesi faydalı olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Türk Yatırım Fonu'nun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesi faydalı olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi’ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, "Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış arayışlarında da Azerbaycan'ın yanındayız." dedi.
Erdoğan, "Ukrayna'da 9 aydır süren çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için gayret ediyor, gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Düzensiz göçün engellenmesi ve idaresi konusunda iş birliğimizi artırmamız, bu kapsamda ortak güvenlik konsepti geliştirmemiz isabetli olacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yatırım Fonu'nun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesinin faydalı olacağını bildirdi.
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