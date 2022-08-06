Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı

Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde katıldığı "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nin ardından test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü gerçekleştirdi.