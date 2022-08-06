Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Togg'un en son prototipinin test sürüşünü yaptı.
GÜNCEL 06.08.2022, 20:09
Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde katıldığı "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nin ardından test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü gerçekleştirdi.
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