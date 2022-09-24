Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'yu havadan inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu havadan inceledi.
GÜNCEL 24.09.2022, 19:24
Erdoğan, Sakarya'daki programlara katılmak için helikopterle yaptığı yolculuk sırasında, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'ya havadan yaptığı incelemeye ilişkin fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye'nin en önemli nişanelerinden biri, yerli ve milli uçak gemimiz TCG Anadolu..." ifadelerini kullandı.
Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'daki programlara katılmak için helikopterle yaptığı yolculuk sırasında, TCG Anadolu gemisine havadan yaptığı incelemeye ilişkin fotoğrafa yer verildi.
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