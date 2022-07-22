Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tahıl koridoru' planının icra ve denetimi İstanbul'da kurulacak merkezden gerçekleşecek

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi İmza Töreni"nde konuşan Erdoğan, törene katılanları selamlayarak medeniyetlerin ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'a hoş geldiklerini söyledi.Erdoğan, 29 Mart'ta yapılan ve müzakere sürecinde önemli bir dönüm noktasını teşkil eden toplantının ardından tekrar bir arada olunduğunu dile getirerek, değerli dostlarını bir başka tarihi günde İstanbul'da yeniden misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün üzerinde mutabakata varılan metinle Afrika'dan Orta Doğu'ya, Amerika'dan Asya'ya tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız. Tarım ve gıda ürünlerinde dünya arz güvenliğinin temini pek çok bakımdan önemlidir. Bu adımla, yaşanan sıcak hava dalgası ve kuraklığın sebep olacağı verim kaybının yol açacağı muhtemel ilave fiyat artışlarının önüne geçilecektir. Yine küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrolüne de yardımcı oluyoruz. Elbette bu noktaya bir anda gelmedik. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Ukrayna ve Rusya makamlarıyla, Birleşmiş Milletler yetkilileriyle yoğun ve meşakkatli bir süreç yürüttük."

Erdoğan, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla bu süreçte devamlı temas halinde olduklarını, her iki ülkenin bu hassas süreçle ilgili beklenti ve endişelerinin giderilmesi için kapsamlı istişareler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Dışişleri ve milli savunma bakanlarının yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ve ekibinin de ilk taslağı hazırlanan plana verdikleri katkıların takdire şayan olduğunu söyledi.