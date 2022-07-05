Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru konusunda görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de tahıl koridoru konusunda "Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız." dedi.

GÜNCEL 05.07.2022, 22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridoru konusunda görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşme, Hükümetlerarası Zirve Oturumu ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ve heyetini Ankara'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İtalya'nın kuzey doğusunda bulunan Alp Dağları'nda pazar günü yaşanan buz kütlesi çökmesi sonucu ölenler için taziyelerini iletip yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, geçen ay Toskana bölgesinde gerçekleşen ve 4 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrasında İtalyan makamlarınca gösterilen iş birliği için de teşekkür etti.

"Bugün stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz, dostumuz İtalya ile 3'üncü Hükümetlerarası Zirve Toplantımızı icra ettik" diyen Erdoğan, 2008'den bu yana gerçekleştirdikleri Hükümetlerarası Zirve Toplantıları'nın, ilişkilerin kapsamlı biçimde ele alındığı en üst düzey platformu teşkil ettiğini belirtti.

"9 anlaşmayı imzaladık"

İş birliği imkanlarının geliştirilmesi üzerinde durduklarını belirten Erdoğan, "İki Akdeniz ülkesi olarak hem bölgesel hem küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Birçok alanda ilişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek 9 anlaşmayı imzaladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hamdolsun her geçen gün gelişiyor. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34'lük artışla rekor seviye olan 23 milyar doların üstüne çıktı. İkili ticaretimizin bir özelliği de dengeli olmasıdır. Mevcut rakamlar bu sene 25 milyar doların eşiğini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor." diye konuştu.Erdoğan, Türkiye-İtalya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin üçüncü toplantısını ve iş forumunu sene içerisinde düzenlemenin bu açıdan yararlı olacağı konusunda da mutabık olduklarını dile getirerek, "Şirketlerimizi, iş birliklerini arttırmaları ve karşılıklı yatırımlarda bulunmaları yönünde teşvik etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Terörle mücadele

İtalya ile tesis ettikleri askeri savunma ilişkileri ve savunma sanayisi iş birliğinin ayrı bir ehemmiyet taşıdığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu alandaki ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin, müşterek menfaatimize olduğu noktasında hemfikiriz. Gündemimizde terörle mücadele de iş birliği olarak ayrıca önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda İtalya'dan beklentilerimizi kıymetli dostumla ikili görüşmede paylaştım. Sayın Başbakan'la göçün idaresi ve yasa dışı göçle mücadele konularını da ele aldık. Bu alandaki iş birliğimizi istişareler ve ortak projelerle güçlendirmek istiyoruz."

İki ülke halkları arasındaki yakın ilişkilerin pekiştirilmesini teminen eğitim ve kültür alanında atılabilecek adımları görüştüklerini dile getiren Erdoğan, "Bunların içerisinde en önemlilerinden bir tanesi de Türk-İtalya Üniversitesinin kurulması girişimidir." dedi.

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