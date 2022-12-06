Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suni krizlere sürüklenmeye çalışılan Türkiye yeni bir şahlanış içine girmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Kurulu'nda konuştu.

"(Enflasyon) Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, önümüzdeki şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suni krizlere sürüklenmeye çalışılan bir Türkiye, bırakınız diz çökmeyi, tam tersine yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanış devam edecektir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kobani bitti... İdlib'de, Kobani'de bütün buralarda gereken tedbirlerimiz neyse her an alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımız hadlerini bilecek. Bekamızla ilgili tehdit gördüğümüzde kimsenin beklemediği zaferler elde etme kabiliyetine sahibiz." ifadesini kullandı.

Asgari ücretle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Asgari ücret) Gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların hak ve refahlarını ne kadar korursak ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz." şeklinde konuştu.