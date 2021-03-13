Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum
13 Mart 2021 Cumartesi 14:09