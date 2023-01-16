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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şule Yüksel Şenler Vakfı aklıselim, kalbiselim nesillerin yetiştiği bir ocak görevi görecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Şule Yüksel Şenler Vakfı) Burası merhum Şule ablamızın ömrünü adadığı aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesillerin yetiştiği bir ocak görevi görecektir." dedi.

GÜNCEL 16.01.2023, 12:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şule Yüksel Şenler Vakfı aklıselim, kalbiselim nesillerin yetiştiği bir ocak görevi görecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'daki Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, eserleri, kitapları, konferansları ve destansı mücadelesiyle yakın tarihe silinmez izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i rahmet ve özlemle yad ettiğini söyledi.

Şenler'in hatırasına sahip çıkmak ve örnek hayatını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan Vakfın kısa sürede bilhassa kadınlar arasında teveccüh görmesini memnuniyetle karşıladıklarını anlatan Erdoğan, Vakfın, farklı alanlarda yürüttüğü projelerle adını taşıdığı Şule Yüksel Şenler'e olan vefa borçlarını hakkıyla yerine getirmeye gayret ettiğini dile getirdi.

Hizmet binasının da kullanıma başlanmasıyla Vakfın faaliyet yelpazesinin daha da genişleyeceğine inandığını belirten Erdoğan, katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmet binasının her bakımdan ihtiyacı karşılayacak bir eser olarak planlandığını ve tefriş edildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Vakıf merkezimiz, toplantı salonu, çok amaçlı eğitim salonu, araştırma kütüphanesi, bilişim, teknoloji, tasarım, moda üretim atölyeleri ve kafeteryasıyla gençlerimizin uğrak mekanlarından biri olacaktır. İstanbul'umuzun manevi muhafızı Eyüp Sultan Hazretleri'ne komşu bir konumda hizmet verecek Vakfımızın kapıları, genç kızlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımıza ve vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır. İnşallah burası merhum Şule ablamızın uğruna ömrünü adadığı aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesillerin yetiştiği bir ocak görevi görecektir. Vakfımıza ve idarecilerine bu yönde sergileyecekleri halisane çabalarda Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Vakıf binamızın açılmasına vesile olan, yardımlarıyla destek veren, Şule ablamızın manevi mirasına sahip çıkan herkese bir kez daha şahsım, eşim, milletim adına teşekkür ediyorum. Rabb'im bizleri de son nefesimize kadar İslam'a, Müslümanlara ve tüm insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diye dua ediyorum."

Bazı insanların hayatlarıyla insanlara fener olduğuna ve rehberlik ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Kulluğumuzu ve bu dünyada varoluş gayemizi hatırlatırlar. Onların aydınlık yüzlerine bakınca sadece pürüzsüz bir vicdanı değil, aynı zamanda insanı insan yapan yüce değerleri de görürüz. Fikir ve ruh dünyamızın kutup yıldızları mesafesindeki bu anıt şahsiyetler 'Alimin ölümü alemin ölümü gibidir.' sözündeki hikmetin canlı şahitleridir. Ömürlerine sayısız eseri, kitabı ve mücadeleyi sığdıran böylesi insanlar geride hep şükranla, dua ile anılacak muazzez bir miras bırakmışlardır."

"Şule Yüksel Şenler, kadınlarımıza kamusal alanda var olabilmenin yolunu açmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"'Sıkma baş' denilerek fütursuz itibar suikastlerine maruz bırakıldı ama bunların hiçbiri Şule Yüksel Şenler'i, inandığı yolda yürümekten alıkoymadı. Şule Yüksel Şenler, modernle geleneği kucaklaştıran fikirleriyle özellikle kadınlarımıza kamusal alanda var olabilmenin yolunu açmıştır." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınların en temel hakkı olan kılık kıyafet özgürlüğü anayasal güvenceye kavuşturularak eski Türkiye heveslilerinin kursaklarına bir düğüm daha atılacaktır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, böyle bir meselede (başörtüsü için anayasa teklifi) ipe un serilmesini ne milletimiz, ne kadınlarımız affedecektir." ifadelerini kullandı.

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