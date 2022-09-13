Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesini tanıttı: Başvurular başlayacak, temeli yılbaşında atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde bir konuşma yaptı.

Tarihin en büyük sosyal konut kampanyasına öncülük eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'yi tebrik eden Erdoğan, sürece katkı verecek herkese teşekkür etti, vatandaşların evleri, arsaları ve iş yerlerinin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 20 yılda ülkeyi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de asırlık hizmetlerle, eserlerle projelerle buluşturduklarını söyleyen Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal dahi edemeyeceği bir atılımla yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettiklerini ifade etti.

Ülkeye, çağın tüm ihtiyaçlarıyla donatılmış dev hastaneler, on binlerce iş yeri, binlerce kamu binası, Avrupa standartlarının da üzerinde stadyumlar, her kesimden insan için yüzlerce sosyal ve kültürel tesis kazandırdıklarını söyleyen Erdoğan, şehri şehir yapan en önemli unsurlar olan doğal, tarihi ve kültürel mirası korumaya özel önem verdiklerini belirtti.

Erdoğan, kendilerini maziyle buluşturan, yüksek mimari değer taşıyan evleri, dükkanları meydanları en emin şekilde geleceğe taşıyacak adımlar attıklarını kaydetti.

"Sokak güzelleştirme, cephe yenileme çalışmaları yürütüyoruz"

Halen 45 ilde, 80 tarihi meydanı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkeye kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Konya'da Yeni Mevlana Meydanı ile tarihi yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Edirne'de Mimar Sinan'ın emaneti Selimiye Camisi ve çevresini tıpkı eski günlerinde olduğu gibi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bursa'da Ulu Cami'yi de içine alan tarihi çarşı ve hanlar bölgesini ihya ediyoruz. Selçuklu şehri Bitlis'imizde köprülerimizi, hanlarımızı, medreselerimizi, meydanımızı içerisine bir de millet bahçesi koyarak düzenliyoruz. Başkentimizin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ni havuzu, parkları, yeşil alanları, anıt ağaçları ve tarihi binalarıyla özgün ve yemyeşil bir yaşam alanı olarak şehrimize kazandırıyoruz. Aynı şekilde Ankara Hergelen Meydanı, Erzurum Tarihi Meydanı, Yozgat Çapanoğlu Camisi, Kastamonu Nasrullah Camisi çevresiyle, Zonguldak, Muş, Kütahya, Isparta, Bingöl, Afyonkarahisar ve Kayseri'de yenileme projelerimizi tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışıyla aralıksız sürdürüyoruz. Bunun yanında, Kızılcahamam Çarşısı'ndan Konya Alaaddin Caddesi'ne, Antakya Kurtuluş Caddesi'nden Trabzon Çaykara tarihi binalarına ve Beypazarı Sanatçılar Caddesi'ne kadar yüzlerce sokakta güzelleştirme, cephe yenileme çalışmaları yürütüyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca fidanla desteklenen, yeşil alanlarıyla gençlerin dinlenme ve okuma mekanları haline gelen millet kıraathaneleri ile tam 455 millet bahçesini de hızla inşa ettiklerini aktardı.

Vatandaşlar tarafından sahiplenilen millet bahçelerinin, Türkiye'nin "Yeşile Saygılı Şehircilik Vizyonu"nun örnekleri olarak uluslararası şehircilik ödüllerine layık görüldüğünü dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm bu çalışmalarla, TOKİ, sadece bina yapan bir kurum olmanın ötesine geçerek, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sosyal hizmet yapıları arasına girmiştir. Tabii bunlarla yetinmedik. 2012 yılında toplamda 6,5 milyon yapıyı içeren, tarihimizin en büyük kentsel dönüşümünü başlattık. Elbette tüm bu büyük dönüşümün sahibi de muhatabı da yararlanıcısı da milletimizin ta kendisidir. Bugün de sizlerin huzurunda, sosyal konut odaklı şehircilik atılımlarımıza yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içindeyiz. Bilindiği gibi 2019 yılında, önce 50 bin adetlik, ardından 100 bin adetlik iki sosyal konut projesi başlatmıştık. Hep söylediğimiz gibi, bizim muharrik kuvvetimiz millettir. Bu projelere, 81 ilimizin her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımızın başvurması, bizi daha büyük adımlara sevk etmiştir. Hem yapılacak konut sayısını artırmaya hem de kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik. İşte bu tanıtım töreniyle, ülkemizin her yerinde yüz binlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz. Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayı sonuna kadar sürecek bu projelerin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir."

Mahalle kültürü, komşuluk ilişkileri gözetilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projelerin, yatay mimari esasıyla, zemin artı 3, zemin artı 4 veya zemin artı 5 olarak, depreme dayanıklı şekilde inşa edileceğini de aktardı. Erdoğan, "Projelerimizi, özellikle mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini gözetecek, yeşili hakim kılacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz. Her şeyden önce bu gerçeğin altını özellikle çizmek istiyorum, bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına böyle küresel ve tarihi önemde bir kampanyayla girmekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kampanyayla ilgili ayrıntıları paylaşan Erdoğan, "Hedefimiz, 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır." ifadelerini kullandı.

"Böylece, 2003 başından itibaren ürettiğimiz sosyal konut sayısını 2 milyona, diğer projelerle birlikte bunların içerisinde oturan vatandaş sayımızı da 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız." diyen Erdoğan, projenin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin ismini ise "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tanıtımını yaptığımız 500 bin konut hedefi sayısı, iş yerleriyle birlikte düşünüldüğünde hane sayısı bakımından İstanbul'un dörtte birine, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşitken, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bingöl, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane ve Hakkari'nin tamamına eşittir. Bu büyüklükteki bir proje, yaklaşık 900 milyar liralık yatırım değeri demektir. Çarpan etkisiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açacak, bir projeyi bugün değerli vatandaşlarımla birlikte paylaşıyoruz. Böylesine devasa bir yatırımın ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır. Esasen Türkiye, Avrupa ve Amerika gibi yerlerle kıyaslandığında konut sahipliği oranının en yüksek olduğu ülkelerin başında gelmektedir."

Bu kampanyanın, özel sektör yatırımlarında yol açacağı hareketlilikle değerlendirildiğinde, Türkiye'deki konut sahipliği oranını daha da artıracağına işaret eden Erdoğan, "'Dünyada mekan, ahirette iman' diyen bir millete yapılabilecek en büyük hizmetin bu olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"Yarınlarımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik"

Bu devasa sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 100 bin altyapılı konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planladıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Konutu, arsası ve iş yeriyle toplam 360 bin bağımsız birimden oluşan projemizin bu ilk etabı dahi, Cumhuriyet tarihimizin en büyük, en kapsamlı sosyal konut atılımıdır. İlk etap konutlarımızdan 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 10 binini Gaziantep'te, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirliyoruz. Buna göre, şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza yine yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20'ye denk düşen 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Bu projemizde ilk defa gençlerimiz için de 18-30 yaş arası bir kontenjan oluşturduk. Projemizdeki konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini de yarınlarımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik."

Konutların maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak, belirledikleri fiyatları açıklayan Erdoğan, "Vatandaşlarımız, toplamda 608 bin fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecektir. Aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi, 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir." dedi.

Bu kampanyaya İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşın başvurabileceğini belirten Erdoğan, belirlenen toplam bedelin yüzde 10'unun peşin alınacağını, taksit ödemelerinin ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacağını söyledi.

"Vatandaşımız kendi evini yapabilecek"

Kamunun ciddi kaynak ayırarak, önemli fedakarlıklarla yürüttüğü bu projeleri, ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Kendi aklınca devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların hem ödedikleri parayı hem evlerini kaybedecekleri sıkı, etkin, güvenilir bir denetim mekanizması kuracağız." diye konuştu.

Tek dertlerinin, imkanı kısıtlı aileleri uygun şartlarla ev sahibi yapmak olduğunu dile getiren Erdoğan, konutların şimdiden içinde yaşayacak ailelere hayırlı olmasını diledi.

Bu kampanya ile ilk defa vatandaşlara altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifi sunacaklarını ifade eden Erdoğan, böylece düşük gelir grubuna mensup vatandaşlara, şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlayacaklarını söyledi.

İlk etapta 7 ayrı bölgede belirledikleri bu arsaların, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlara satılacağını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arsayı alan vatandaşımız, burada belirlenen projeye uygun şekilde ve belirlenen süre içinde kendi evini yapabilecektir. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecektir. Arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar vardır. Bunlar 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vade ile faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacaktır. İkinci grubu oluşturan hisseli parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecektir."

Erdoğan, şu anda 12 ilde, 3 bin 930'u tamamlanmış, toplam 10 bini aşan sanayi tipi iş yeri projesi yürüttüklerini söyledi.

Kampanyanın ilk etabı kapsamında, 10 bin yeni iş yerini daha küçük ve orta ölçekli sanayicilerin hizmetine sunacaklarını belirten Erdoğan, inşa edecekleri iş yerlerinin, ülkenin yatırımına, üretimine, sanayisine ve istihdamına hatırı sayılır bir katkı sağlayacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlarca farklı sektöre yayılan tamir ve imalat kollarında yoğunlaşan küçük işletmelere hitap eden sanayi tipi iş yerlerimiz, 100 bine yakın ek istihdam sağlayacaktır. Bu iş yerlerini, 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız. Tüm bu yatırımların daha ilk çivileri çakılır çakılmaz sanayi çarkları hızlanmaya, ekonomimiz güçlenmeye ve 200 bin yeni istihdamla iş gücümüz kazanmaya başlayacaktır. İlk evim, ilk iş yerim projesinin 81 ilimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Erdoğan, dünyada sosyal konut, devlet ve yardım uygulamalarının, ekonomik daralma nedeniyle geri plana atıldığı bir dönemden geçildiğini, özellikle sosyal konut projelerinin, inşaat malzemelerinin maliyetlerindeki aşırı artışlar sebebiyle tamamen durduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ise çağın her ihtiyacı gibi konut arzında yaşanan daralmaya karşı da çözümü yerli ve milli imkanlarla arıyor, buluyor ve hayata geçiriyoruz. Esasen eskiden beri toplu konut projelerimiz Anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesini en ileri ve etkin düzeyde hayata geçirdiğimiz alanlardan biridir. Türkiye'nin son dönemde yaşadığı makro ekonomik büyümeye, ihracatta ve üretimde gösterdiği performansa bağlı, ekonomik atılımının en somut örneklerinden biri de işte bu konut kampanyasıdır." diye konuştu.

Dünyada hiçbir ülkenin, maliyet ve süre olarak cesaret edemediği bir projeyle, milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapmakta kararlı olduklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Konut üretimindeki hızımızdan ve iş kalitemizden yararlanmak isteyen Avrupa'daki, Asya'daki ve Afrika'daki tecrübemizden istifade etmek isteyen onlarca ülke var. Biz bu alandaki birikimimizi öncelikle vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Bu tablo, bir güç meselesi olmanın ötesinde, her şart altında millete hizmet için çalışma, üretme ve mücadele etme anlayışının tabii bir sonucudur. Devlet milletine hizmet için çalıştıkça, millet de devletine daha sıkı sarılmak da daha çok itimat etmektedir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar bu hakikatin en çarpıcı ifadesidir."

Hükümetleri döneminde, hayata geçirdikleri demokrasi ve kalkınma devrimleriyle milletle devleti, geçmişte hiç olmadığı kadar bütünleştirdiklerini, birleştirdiklerini ve güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Konut projelerimizi de bu anlayışla yürütüyoruz. Ailelerimizin, konutlarıyla sosyal ve kültürel imkanlarıyla ne kadar iyi, ne kadar düzenli yerleşim yerlerinde yaşarlarsa hem kendi bireyleri arasında hem çevreleriyle o kadar sağlıklı ilişkiler içinde olacaklarına inanıyoruz." dedi.

"Türkiye'yi örnek bir ülke haline getirmenin gayreti içerisindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Esenyurt'taki konut dağıtım projesine ilişkin de "Zemin artı 3 zemin artı 4. Orada vatandaşlarımızın mutluluğunu gördüm. Esenyurt malum geçmişi itibarıyla gecekonduların yaygın olduğu bir yer ama orada kentsel dönüşüm projesiyle çok ciddi bir adım attık, atıyoruz ve bütün bunlarla beraber şehirlerimize yakışan bir yapılaşmayı yaparak Türkiye'yi örnek bir ülke haline getirmenin gayreti içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, deprem konutlarına ilişkin de şunları söyledi:

"İzmir'de yaşanan deprem ve hemen depremden sonra o bölgeyi nasıl değiştirdiğimizi, nasıl dönüştürdüğümüzü konut teslim töreninde tüm İzmirlilere ekranları başında izleyen tüm milletimize gösterdik. Aynı şey Malatya'da, Elazığ'da ve Erzincan'da tüm buralarda da gösterdik. Yangınlar oldu, Antalya-Muğla bütün buralarda süratle inşaatların yapımını gerçekleştirdiğimiz gibi gelip, 'Başkanım hepsi iyi güzel de benim traktörüm gitti benim halim ne olacak, benim ekmek teknem oydu' diyen çiftçi kardeşime dedim ki 'Bir hafta içinde traktörün sana gelecek.' Biz bir haftayı bulmadan traktörünü o çiftçi kardeşimin kendisine ve onun gibi çevredeki bütün çiftçilere traktörlerini ulaştırdık."

"Yurtlarımız henüz dolmuş değil"

Projenin tamamı, 500 bin konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde, 3 milyon 750 bin kişiyi daha güvenli yaşam alanlarına kavuşturmuş olacaklarını aktaran Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin sevincini milletimizle yaşarken, ülkenin her kazancına, her sevincine, her güzelliğine itiraz edenler de unutmayın, onlar boş durmuyor. Her projemiz gibi, 500 bin sosyal konutun da yapılamayacağını söylemelerini ben kale bile almıyorum." diye konuştu.

Laf değil, iş ürettiklerini, iş yapmaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizi asıl şaşırtan, muhalefet cenahının, gençlerimizin ev sahibi olmalarına karşı çıkmasıdır. Hiçbir konuda gençlerimize güvenmeyenler, bu hususta da aynı yaklaşımı göstermektedir. Ey muhalefet, biz göreve geldiğimizde sizin gençlerimize verdiğiniz burs neydi ya 45 liracıktı. Şimdi burslar 650'ye, 850'ye çıktı ve asgari ücrete çıktı kimlerin, lisansüstü eğitim öğretim görenlerin. Biz böyle yaklaşıyoruz gençlerimize ve biz gençlerimizi hamdolsun sokaklarda bırakmadık. Şu an itibarıyla 850 bin gencimizi iskan edecek yurtlarımız var. Yurtlarımız henüz dolmuş değil, yurtlarımızı dolduracak müracaat henüz yok ama biz buna rağmen yeni ilavelerle 1 milyonun üzerine inşallah yurtlarımızı çıkaracağız. Biz gençlerimize hep güvendik, hep inandık, hep destek verdik. Konut projemizde de onlara olan güvenimizi ve desteğimizi kendilerine yüzde 20'lik bir kontenjan ayırarak gösterdik. Geçmişte nasıl yüz binlerce gencimizin TOKİ projeleri ile ev sahibi olmalarını sağlamışsak bugün de aynısını yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye kazandırdıkları her eser gibi sosyal konut projesinin de millete olan vefa borcunu ödemenin vasıtası olarak kabul ettiklerini belirterek, "Hele hele TEKNOFEST gençliğini bizim her yönüyle desteklememiz gerekiyor." dedi.

Erdoğan, sosyal konut projesinin ayrı bir özelliğine dikkati çekerek "Çeyizciler için hayırlı olsun. Çünkü her konut 250 farklı çeyiz noktasında bir hareketlenme meydana getiriyor. Dolayısıyla ekonomiye de ayrı bir hareketlenme demektir bu. İnşallah attığımız bu adımla, bu projemizin ülkemiz için yeni bir tırmanışa, yeni bir dirilişe vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Notlar

Programda, Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut hamlesinin tanıtım filmi izlendi.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı.