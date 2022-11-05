Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset, usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi ve Türk siyasetini yeni baştan dönüştürürken elbette kendimizi de ihmal etmedik, etmiyoruz. Kuruluş prensiplerimizden taviz vermeden, milletimizin taleplerine ve günün şartlarına göre partimizi, kadromuzu ve siyasetimizi de yeniliyoruz." dedi.

Erdoğan, 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda "İnsanlığın İyiliği İçin Siyaseti Yeniden Düşünmek" başlıklı konuşmasında, dünyanın farklı köşelerinden foruma katılanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin yanı sıra 23 ülkeden foruma tebliğleriyle görüşleriyle katkı sağlayanları tebrik eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerek muhteviyat gerek görüşülecek konular gerekse katılımcı profili itibarıyla son derece zengin bir içeriğe sahip forumumuzun ufuk açıcı tartışmalara vesile olacağına inanıyorum. Bizler hakikatin kıvılcımının, fikirlerin çarpışmasıyla ortaya çıktığını bilen, hangi konuda olursa olsun istişare etmenin önemini müdrik bir kadroyuz. 40 yılı aşan siyaset yolculuğumuzun her safhasında farklı yelpazeden işinin ehli insanlarla konuşmaya, onlara danışmaya hassasiyet gösterdik. Özellikle ülkemizin, milletimizin ve genel başkanı olduğum siyasi partinin geleceğini ilgilendiren meselelerde daha itinalı davrandık. Bu hassasiyetimizin olumlu sonuçlarını hem siyasi hayatımızda hem de devlet idaresine dair hususlardan pek çok kez görme fırsatı bulduk."

"Milletimize mahcup olacak hiçbir bir iş yapmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluş aşamasından itibaren AK Parti'nin belirleyici vasfının, ortak akla önem vermesi, ortak akılla hareket etmesi olduğunu dile getirdi.

"Bugüne kadar yolumuzu, yol haritamızı hep istişareyle sizlerden gelen katkıların rehberliğinde belirliyoruz." diyen Erdoğan, buradaki tüm katılımcıların samimiyetle ortaya koyduğu her değerlendirme ve her alternatifin kendileri için değerli ve yol gösterici olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce milletin takdir ve teveccühüyle iktidara gelişlerinin 20. yıl dönümünü geride bıraktıklarını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"14 Ağustos 2001 yılında kurduğumuz AK Parti 15 ay gibi bir süre sonra 3 Kasım 2002 seçimlerinin hemen ardından ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendi. Milletimiz, ardı ardına yaşadığı krizlerden ve siyasi istikrarsızlıklardan sonra Türkiye'nin en genç partilerinden olan AK Parti'yi bir umut olarak gördü. Yani özellikle de parlamenter demokrasi noktasındaki deneyimi vatandaşlarımıza yeni bir yönetim sisteminin de gereğini özellikle icbar etti. Hamdolsun o günden bugüne milletimizin bize olan inancını zedeleyecek, umudunu kıracak, milletimize mahcup olacak hiçbir bir iş yapmadık."

Erdoğan, 20 yıllık kesintisiz iktidarlarında çok partili siyasi hayatta elde edilmesi zor bir rekora imza attıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu süreçte elbette sayısız engelle, vesayetin oyunlarıyla ve hatta darbe girişimine kadar varan antidemokratik müdahaleyle karşılaştık. Ama milletin bize sandıkta özgür iradesiyle tevdi ettiği emanete hiçbir zaman halel getirmedik. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, mücadelemizi, daima hukuk ve demokrasi zemininde yürüttük. Gece yarısı bildirilerinin yayınlandığı, Cumhurbaşkanı seçmemizin 367 garabetiyle engellendiği, partimizin uyduruk gazete kupürleriyle kapatılmak istendiği, siyaset mühendislikleriyle milli iradenin gasbedilmeye çalışıldığı dönemlerde bile bu duruşumuzdan taviz vermedik."