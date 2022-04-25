Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset müessesesinin, milletimizi darbe anayasası kamburundan kurtaracağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen iftar programında, yüksek yargı temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmaya tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 60'ıncı yılını kutladıklarını anımsatarak, Anayasa Mahkemesinin gerek hukuk sisteminin gerek cumhuriyetin en temel ve en köklü kurumları arasında ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.

Yüksek Mahkemenin, ifa ettiği görevleri ve sorumlulukları itibarıyla özellikle devlet ve toplum hayatında müstesna bir konumu olduğunu söyleyen Erdoğan, "Sayın Başkan ve üyelerin şahsında Anayasa Mahkememizin 60'ıncı yaşını canıgönülden tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar Anayasa Mahkemesi çatısı altında adaletin tecellisi uğrunda samimiyetle çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yüksek Mahkeme mensuplarından ebediyete irtihal edenleri saygıyla anıyor, Mevla'dan kendilerine rahmet ve mağfiret diliyorum." diye konuştu.

Tüm katılımcıların ramazan-ı şeriflerini tebrik eden Erdoğan, "Kardeşliğin, dostluğun, muhabbetin gönülleri doldurduğu bu kutlu ayın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, barışa, huzura, istikrara kapı aralamasını Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.

Adaleti mülkün temeli gören, devletin dininin adalet olduğunu telkin eden bir geleneğe mensup olduklarına işaret eden Erdoğan, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" prensibinin, Şeyh Edebali'den beri yönetim anlayışlarının köşe taşlarından biri olduğunu söyledi.