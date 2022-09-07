Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Belgrad'da, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katıldı.

Konuşmasına, katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Sırbistan'ı 3 yıl aradan sonra tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Erdoğan, müstesna misafirperverliği için "Değerli dostum" diye hitap ettiği Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür ederek, "Bakanlarımızın ve iş dünyamızın farklı sektörlerinden temsilcilerin yer aldığı geniş bir heyetle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Sırbistan ile iş birliğimize verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir. Türkiye Sırbistan İş Forumu'nun, ülkelerimiz ve iş adamlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Sırbistan ile köklü tarihi ve kültürel bağlar olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu topraklarda asırlar boyunca bir arada yaşadık. İlişkilerimizin mükemmel seviyeye ulaşmasında aramızdaki kadim dostluk, özellikle dostluk bağları önemli rol oynuyor. Sırbistan'ı, Balkanlar'da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz. İstikrar ve refahın yolu da güçlü ekonomiden geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan'ın, salgın döneminde ve sonrasında isabetli ekonomi politikalarıyla büyümeyi sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Vucic'in vizyoner yaklaşımıyla ülkeye çok sayıda yatırımcı geliyor. Biz de ekonomik ve ticari iş birliğimizi, ikili ilişkilerimizin lokomotifi olarak değerlendiriyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkiler, ülkeler arasındaki bağları kuvvetlendirmenin yanında özellikle bu bölgede istikrar ve barış ortamına da katkı sağlıyor. Bu doğrultuda ticari diplomasi faaliyetlerimizin bayraktarlığını yapan DEİK'i ve DEİK Sırbistan İş Konseyi'ni tebrik ediyorum. Hamdolsun ikili ticaretimiz, aramızdaki yakın iş birliğine uygun şekilde günden güne gelişiyor. Ticari hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. 2022'nin 8 ayında 1 milyar 568 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. Bu sene 2,5 milyar doları zorluyoruz. İnşallah gelecek senelerde bu rakamı ikiye katlayarak, ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşacağız."