Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımızdaki güvenlik hattını tamamlayarak çirkin hesapları bir kez daha bozacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Buradaki konuşmasına, Kumluca ve Finike'deki sel felaketinde zarar görenlere geçmiş olsun dileyerek başlayan Erdoğan, devletin tüm kurumlarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Erdoğan, Allah'tan Türkiye'yi ve insanları her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza etmesini diledi.

Son Kabine Toplantısının ertesi günü turizmcilerle bir araya gelerek Türkiye'ye yaptıkları katkılardan dolayı sektör mensuplarına teşekkür ettiklerini anımsatan Erdoğan, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yolunun açılışına canlı bağlantıyla katıldıklarını kaydetti.

Aralık ayının ilk gününde Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, şehir ziyaretlerinin 3 Aralık'taki durağı Şanlıurfa'da, sokaklardan meydana kadar her yerde milletle coşkulu ve samimi bir şekilde kucaklaşıp, hasret giderdiklerini söyledi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda işverenlerle dünden bugüne ve yarına Türkiye ekonomisini değerlendirdiklerini dile getiren Erdoğan, cuma günü TRT World Forum toplantısında iletişimden siyasete, dünyada olup bitenlerle ilgili görüşleri katılımcılarla paylaştıklarını ifade etti.

Türkiye'yi ziyaret eden Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile kapsamlı ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptıklarını belirten Erdoğan, cumartesi günü gittikleri Samsun'da vatandaşlarla bir araya gelip, toplu açılış yaptıklarını kaydetti.

Erdoğan, bu sabah İstanbul'da katıldıkları Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğinde, Türkiye'nin düşünen, tasarlayan, üreten gücünü bir kez daha görme imkanı bulduklarını aktardı.

Riyaset ettikleri çok sayıda toplantı, yaptıkları kabuller, çeşitli liderlerle gerçekleştirdikleri telefon görüşmeleri ile Türkiye'ye ve millete hizmetle dolu iki haftayı geride bıraktıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu hafta da yurt içinde ve yurt dışında planladığımız çok sayıda programla ülkemize eser kazandırmayı, milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

"100'üncü yılı 2023'e yakışır şekilde kutlayacağız"

Dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını sebebiyle, Milli Mücadele'nin sembolü pek çok hadisenin 100'üncü yıllarını arzu ettikleri coşkuyla değerlendiremediklerini hatırlatan Erdoğan, "Samsun'dan Erzurum'a, Sivas'tan Ankara'ya uzanan Milli Mücadele adımlarının her biri bizim için aynı zamanda geçmişten geleceğe bir muhasebe vesilesidir. Anadolu'daki son devletimiz, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını 2023'te şanına yakışır şekilde kutlayacağız." diye konuştu.

"Tabii Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının sevincini yaşamak, öyle sadece lafla, sözle, şiirle, şarkıyla olmaz. Bizim için Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı demek, istiklalimize ve istikbalimize yakışır eser ve hizmetlerle milletimizin karşısına çıkmak demektir." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri, sadece Cumhuriyetimizin ikinci asrına hazırlık altyapısı olarak görüyoruz. Asıl büyük atılımlarımızı Türkiye Yüzyılı başlığı altında 2023'ten başlayarak önümüzdeki yıllar içinde gerçekleştireceğiz. Savunma sanayi başta olmak üzere, enerjiden tarıma çok sayıda projemizi, milletimizin ve devletimizin emrine sunma tarihi olarak 2023'ü belirlememizin gerisinde işte böyle bir saik var. Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak tarihi bir dönüşümün içine girdiği bir dönemde, Türkiye Yüzyılı Vizyonu çok daha hayati önem kazanmıştır. Tabii bunun için önce kendi içimizde mutlaka hayata geçirmemiz gereken hususlar bulunuyor. Birincisi, Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında vaktimizi ve enerjimizi boşa tüketen, ortak geçmişimize haksızlık mahiyetindeki tartışmaları artık geride bırakmalıyız. Sürekli aynı şeyleri yaparak, her seferinde farklı sonuçlar ummak, sağlıklı bir zihnin hayata ve siyasete bakış tarzı olamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yönetim sistemi tartışmalarından, Türkiye'yi bugüne getiren ve geleceğe taşıyacak olan büyük projelere yaklaşıma kadar, bu sağlıksız bakış açısının örneklerini hala görmenin kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

"Enerjimizi seferber etmeliyiz"

Yokluk ve yoksulluk içinde kurulan Cumhuriyetin meşruiyet kaygısının da kendi ayakları üzerinde durma sorununun da kalmadığının altını çizen Erdoğan, "Bunun için yakın tarihte olup bitenlere dair kişisel görüşlerimiz ne olursa olsun, artık hep birlikte ortak geleceğimize odaklanmalı, vaktimizi ve enerjimizi bu doğrultuda seferber etmeliyiz." dedi.

"Gönül sultanının 'Yüzde ısrar etme, doksan da olur, insan dediğin noksan da olur' tavsiyesine uygun şekilde yaşananları olduğu gibi kabul edip, önümüze bakmamız gereken bir döneme girdik." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihimizi bir kavga, ayrışma, öfke alanı olmaktan çıkartıp, Türkiye Yüzyılına umutla, heyecanla, kararlılıkla bakabildiğimiz ölçüde bu aziz millete sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirebiliriz. Coğrafyamızda Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve oradan Cumhuriyete uzanan kadim tarihimizin bize bıraktığı mirasın üzerinde inşa edeceğimiz Türkiye Yüzyılı ile evlatlarımızı, nesillerin özlemi olan güvenlik ve refah seviyesine çıkarmak istiyoruz. Bu mücadeleyi de ancak 85 milyon hep birlikte yürüterek, kalbi ve gözü bize dönük olan tüm dostlarımızla, kardeşlerimizle, mazlumlarla, tüm insanlıkla el ele vererek, başarıya ulaştırabileceğimize inanıyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı için hayal ettiğimiz hedeflere ulaşabilmemizin olmazsa olmaz şartı, milli iradenin üstünlüğü ilkesini herkesin kabul etmesi ve buna uygun şekilde davranmasıdır. Vatan toprakları üzerindeki varlığımızı, her devirde farklı görünümler ile karşımıza çıkan sömürgeci emperyalist güçlere karşı verdiğimiz cansiperane mücadeleye borçluyuz. Bugün de ülkemizin ve milletimizin üzerinde karanlık hesaplar yapan emperyalist yapılara karşı aynı mücadeleyi tek vücut, tek yürek olarak vermek mecburiyetindeyiz."

"Milli irade gücünü ispatladı"

Yaşanan onca badireye rağmen hala milli iradenin gücü yerine, emperyalistlerin inayetine bel bağlamanın, tarihten ders almamak olduğunun altını çizen Erdoğan, milletin, vesayete, terör örgütlerine, darbecilere, ekonomik tetikçilere karşı verdikleri mücadelede yanlarında yer alarak hem milli iradenin gücünü ispatladığını hem de ne istediğini açıkça gösterdiğini söyledi.

"Siyaseti halka dayanarak yapmak yerine, küresel vesayet araçlarının ülkemizdeki temsilciliğine soyunarak yürütmeye kalkmak, bir asırlık Cumhuriyet tecrübesinden nasiplenmemek demektir." ifadesini kullanan Erdoğan, demokrasinin de kalkınmanın da yerli ve milli bir anlayışla ilerletilmesi gerektiğine işaret etti.

Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan, başörtüsü özgürlüğünü teminat altına almayı ve aile kurumunu güçlendirmeyi amaçlayan anayasa değişikliği teklifinin, Türkiye'nin sorunlarını milli iradenin gücüyle çözme kararlığının son örneği olduğunu belirtti.

"Demokrasi, hak ve özgürlükler gibi kavramları samimiyetle savunan herkesi bu teklifi desteklemeye çağırıyoruz." diyen Erdoğan, böylece Türkiye'nin, vesayet döneminin en can acıtıcı tartışma konusunu gündeminden çıkararak geleceğine daha güvenle bakabileceği iklime gireceğini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı'na girilirken üzerinde önemle durulması gereken bir konunun da milli meselelerde birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket edilmesinin başarılması olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Başkalarını bilmeyiz ama bu ülkenin hiçbir vatandaşının başka devleti, başka vatanı yoktur. İşte bunun için her fırsatta 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyoruz. Bu dört umde, 85 milyonun her birini kucaklayan, her birinin hayallerini, umutlarını, beklentilerini ifade eden, her birinin kalbinin en müstesna yerinde özenle yaşattığı değerlerdir. Farklılıklarımızın, rekabet alanlarımızın, hırslarımızın, heveslerimizin hiçbirini bu değerlerin üstüne çıkartmamalıyız. Bu değerler etrafında, hayır ve hizmette yarışarak Türkiye Yüzyılı'nı beraberce oluşturmalı ve inşa etmeliyiz. Gençlerimizin özgürlük ve hakkaniyet temelinde şekillenen zihin ve gönül dünyalarına girdikçe önümüzdeki dönemde vaktimizi ve enerjimizi doğru şekilde kullanacağımıza, milli iradenin üstünlüğünden geri adım atılmayacağına, birlik ve beraberliğimizin giderek güçleneceğine, yıkıcı değil yapıcı rekabetle Türkiye Yüzyılı'nda yol alacağımıza yürekten inanıyorum."

Türkiye ile ilgili değerlendirme yaparken küresel krizlerin ve fırsatların ortaya çıkardığı fotoğrafı ihmal etmediklerinin altını çizen Erdoğan, küresel sağlık krizini küresel güvenlik krizinin izlediğini, bunlarla bağlantılı siyasi, ekonomik, sosyal sarsıntıların derinden hissedildiği bir dönemde doğru tespitler ve doğru hamlelerle yol yürünmesi gerektiğini dile getirdi.

Erdoğan, sağlık ve güvenliğin yanı sıra enerjiden gıdaya insanlığın temel ihtiyaçlarıyla ilgili sorunların giderek arttığını, Türkiye'yi bu genel gidişten ayrıştıracak çalışmalara ağırlık verdiklerini anlattı.

"Sinsi ve çirkin hesapları bir kez daha bozacağız"

Hükümetleri döneminde kurdukları altyapının hayati öneminin, her krizde biraz daha iyi anlaşıldığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Hiç şüphesiz bu süreçte bizim de ciddi bedeller ödememize yol açan sıkıntılarımız oldu. Bu sorun bir dönem sınırlarımıza dayanan, şehirlerimizi tehdit eden terör saldırılarıydı. Kararlılık ve cesaretle uygulamaya koyduğumuz yeni güvenlik stratejimizle, terör örgütleriyle mücadelemizi, tehditleri kaynağında yok ederek yürütmeye başlayarak bu sorunun üstesinden önemli ölçüde geldik. Son dönemde verdiği ağır kayıplara rağmen sadırlarını yeniden artırmaya çalışan terör örgütünü bu şekilde hareket etmeye yönelten sebepleri biliyoruz. İnşallah sınırlarımızdaki güvenlik hattını tamamlayarak bu sinsi ve çirkin hesapları bir kez daha bozacağız."

Küresel krizlerin tetiklediği bir diğer sorunun enflasyon ve hayat pahalılığı olduğuna işaret eden Erdoğan, bu sorunun da iç ve dış sebeplerinin bulunduğunu bildirdi.