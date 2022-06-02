Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, "külliye", "milletin evi" dediklerinde birilerinin rahatsız olduğunu söyledi. Külliyelerin asırlardır bu ülkenin, medeniyet dünyasının ilim, müzakere, tören, sosyal hizmet merkezi olarak faaliyet gösterdiğini aktaran Erdoğan, külliyelerin temelinde, halka hizmet anlayışının bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin de çalışma alanlarının yanı sıra kütüphanesi, kongre merkezi, sergi merkezi, camisi ve diğer tüm birimleriyle her kesimden her yaştan insana hizmet verdiğini belirten Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nin ise gençlerin adeta ikinci evi gibi olduğunu dile getirdi. Erdoğan, 24 saat açık olan Millet Kütüphanesi'nde öğrencilere ikramların da yapıldığını söyleyerek, şu anda tüm gençlikle haşru cem olan bir iktidarın bulunduğunu vurguladı.

Dün, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ziyarette bulunduğunu anımsatan Erdoğan, Başbakan Şerif'e Millet Kütüphanesi'ni gösterdiğini ve gezmesini istediğini anlattı. Şerif'in bugün Millet Kütüphanesi'ni gezdiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyada bu Millet Kütüphanesi'nin eşi benzeri neredeyse yok. Bununla rahatlıkla iftihar edebiliriz. Önemli olan şu, birileri ne yapıyor değil, birilerinin yaptığını geçebiliyor muyuz, bunları aşabiliyor muyuz? Çünkü Müslüman Türk'e bu yakışır, biz de bunu yapıyoruz. Örneğin ben bu proje için birçok mimar arkadaşıma, 'dünyayı dolaşacaksınız, bütün oralardan beğendiklerinizi alacaksınız, sonra da projelendirip bu külliyemize milletin evine yapacağız' dedim. Sağ olsunlar dolaştılar, dünyanın dört bir yanına gittiler. Akif diyor ya, 'Alınız ilmini garbın, alınız sanatını/Veriniz hem de mesainize son süratini'. Mesele işte bu. Bütün Batı'nın ilmini alacaksın, ahlaksızlığını değil, ilmini alacaksın ve ona da kendi mührünü vuracaksın."