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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'teki operasyonda şehit olan özel harekat polisi Muhammed Demir'in babası İbrahim Demir’i arayarak, başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, şehit olan özel harekat polisi Muhammed Demir'in babası İbrahim Demir’i arayarak, başsağlığı diledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerin ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Demir'in Mevlana Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Ayhan ve beraberindekiler, şehidin babaevi önünde kurulan taziye çadırında aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak, şehit babası İbrahim Demir ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, şehidin babasına başsağlığı dileklerini iletti.

Baba Demir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Vali Salih Ayhan'ı telefon ile arayan İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu da baba İbrahim Demir'e başsağlığı dileğinde bulundu.

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