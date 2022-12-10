Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahte gündemlerle AK Parti ve Cumhur İttifakı kalesinde gedik açma oyunlarına düşmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Vizyon toplantısına gelmeye tenezzül etmeyen yabancı ekonomi komiserinin konuşmasını 'millet teknoloji görsün' diye pazarlamak komiklik değil cahillik alameti.

(Kılıçdaroğlu) Ülke ülke dolaşmak yerine ithal danışmanlarını alıp Türkiye'deki OSB ve teknoparkları, Togg'un üretim üssünü ziyaret etmesini tavsiye ediyorum.

Gelsin teknoloji tesislerini görsün, belki arkası karanlık ithal danışmanlardan medet ummak yerine bu toprakların değerlerinden ilham alır.

Muhalefetin cehalet ve gafletle açıklanamayacak söylemleri, ülkeye yönelik faşist zihniyeti deşifre etmektedir. Bu beyanlar, millet düşmanlığının işareti.

CHP'nin vizyon açıklaması diye sunduğu görüntü, başındaki zatın ve yoldaşlarının iplerinin kimlerin elinde olduğunun ilanından başka anlam taşımamaktadır.

Programda, projede yarışabileceğimiz bir seçim süreci yaşayacağımızı umut etmek isterdik. Maalesef bir kez daha hüsrana uğradık.

(Altılı masa) Her suni yapı gibi bir süre sonra tamamen dağılması kaçınılmazdır. Seçimden sonra çoğunun siyasetten tasfiye olacağı kesindir.



Özellikle sahte gündemler üzerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı kalesinde gedik açma, tuğla koparma oyunlarına kesinlikle düşmeyeceğiz."