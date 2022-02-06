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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kovid-19 testinin pozitif çıkmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, hastalığı hafif şekilde geçirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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