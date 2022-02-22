Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararı kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden Senegal’e giderken uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararını değerlendiren Erdoğan, "Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Tarafları sağduyu ve uluslararası hukuka riayete çağırıyoruz. Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık."

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin BMGK-Türkiye-Almanya ortak zirve önerisine ilişkin, "Gerek BM Güvenlik Konseyi üyeleri gerekse diğer ülkeler kabul ederse bu buluşmada yerimizi alırız." dedi.

"NATO Zirvesi olmaktan öteye geçemedi"

Erdoğan, Münih Konferansı'na ilişkin, "ABD'nin açıklamaları ve Münih Konferansı'ndaki gariplikler, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi." değerlendirmesinde bulundu.

"Herzog'un ziyaretini önemsiyoruz"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın Herzog’un ziyaretini gerçekten önemsiyoruz. Bu ziyaretle Türkiye-İsrail ilişkilerinde atılan adım, bundan sonra diğer boyutlarda da görülebilir. Suudi Arabistan’la da ilişkilerimizin geliştirilmesini istiyoruz. Önümüzdeki dönemde olumlu diyalog ve ilişkilerimizi somut adımlarla ilerletme arzusundayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet İttifakı’nın içerisinden herhangi birisini aramıza katamayız. Çünkü orası bir zillet ittifakıdır. Bundan alıp da Cumhur İttifakı’mızı lekeleyemeyiz." diye konuştu.

Elektrik tarifesinde düzenlemeye 1 Mart itibarıyla geçmeyi planladıklarını ifade eden Erdoğan, "Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz." dedi.

"Halleri kayıt altına almak istiyoruz"

Hal düzenlemesine ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halleri tam anlamıyla kayıt altına almak istiyoruz. Hem hal içerisindeki yönetimin regüle edilmesini hem oraya üreticilerin girmesini sağlayacağız. Belli kotada üretici birliklerine kontenjan vererek hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların dengelenmesinde rol oynayabilsinler."