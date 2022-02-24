Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.Buradaki konuşmasına, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı değerlendirerek başlayan Erdoğan, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Her ikisini de dost ülkeler olarak gördüğümüz, yakın siyasi, ekonomik, sosyal ilişkiler içinde bulunduğumuz Rusya ve Ukrayna'nın karşı karşıya gelmiş olmasından dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz." diye konuştu.