Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi
GÜNCEL 16.09.2022, 22:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi'nin ardından resmi yemeğe katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 22. Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından resmi yemeğe katıldı.
ŞİÖ Zirvesi'nin ardından zirveye katılan devlet başkanları için resmi yemek verildi.
Zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki yemek basına kapalı gerçekleşti.
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