Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rami'yi pek çok faaliyetin de yapılabileceği bir kültür merkezi olarak planladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Rami'yi sadece bir kütüphane değil pek çok faaliyetin de yapılabileceği bir kültür merkezi olarak planladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nin haftanın her günü, günün 24 saati, gençler başta olmak üzere, tüm kitapseverlere hizmet vereceğini söyledi.

Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını 100 yeni kütüphaneyle karşılama hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." diye konuştu.

"Tüketen değil, üreten bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Takip eden değil, öncülük yapan, diğer alanlar gibi kültürde de kendisine sunulanları tüketen değil, üreten bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kitap ithali yapacağız, dünyanın dört bir yanından ve Rami Kütüphanemizin bu uluslararası özelliğini de çok daha güçlü hale getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.