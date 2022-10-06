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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da İspanya Başbakanı Sanchez'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da İspanya Başbakanı Sanchez'i kabul etti.
GÜNCEL 06.10.2022, 19:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.
Prag Kalesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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