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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Patlamanın nasıl yaşandığı idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacak. Artık madenlerimizde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz." dedi.

GÜNCEL 15.10.2022, 18:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Patlamanın nasıl yaşandığı idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 41 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçen Erdoğan, burada düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

"Patlamanın nasıl yaşandığı idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'daki maden ocağına ilişkin, "Patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu, yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından incelemelerde bulundu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki, koordinasyon toplantısına başkanlık eden Erdoğan, toplantı sonrası açıklamada bulundu.

Maden ocağında, dün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlaması sebebiyle milletçe fevkalade üzgün olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamada hayatını kaybeden maden çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete baş sağlığı diledi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde patlamanın olduğu maden ocağına gelen Erdoğan, ilk olarak maden sahasında inceleme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalar ve maden sahasındaki son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den bilgi aldı.

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