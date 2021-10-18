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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özdemir Bayraktar'ın milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'a rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özdemir Bayraktar'ın milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBaykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı dolayısıyla paylaşımda bulundu.Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." ifadesini kullandı.

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