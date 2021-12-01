Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere verilecek yeni hakları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası'nda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin özlük haklarını artırmayı mali ve çalışma şartlarını iyileştirmeyi ihmal etmediklerini belirtti.

Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla getirilecek yenilikler ile öğretmenlere verilecek yeni haklara ilişkin şunları kaydetti:

"Bu çalışma, öğretmenlerimizin mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları da sağlayacaktır.

Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştiriyoruz.

Bu doğrultuda son 19 yılda tarihi nitelikte pek çok adım attıklarının altını çizen Erdoğan, "Türkiye ekonomisi güçlendikçe ortaya çıkan katma değerden diğer meslek gruplarıyla birlikte öğretmenlerimizin de faydalanmasını sağladık." dedi.

Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıkladıkları ve çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'e sunacaklarını bildirdi.