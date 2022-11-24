Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden gelen öğretmenlerle Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı." açıklamasını yaptı.