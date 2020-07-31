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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuh Peygamber Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuh Peygamber Üs...
Kurban Bayramı kutlanıyor
Kurban Bayramı kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuh Peygamber Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki Nuh Peygamber üs bölgesinde bulunan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuh Peygamber Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Cudi Dağı'nın zirvesinde bulunan Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlere telefonla hitap ederek, "Cudi'nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar'da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü. Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum." dedi.

Dün Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığında kalan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabahın erken saatlerinde askerlerle bayramlaştı. 

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