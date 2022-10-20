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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normalleşme süreçleri en iyi şekilde değerlendirilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerliyor, bu fırsat en iyi şekilde değerlendirilmeli." dedi.

GÜNCEL 20.10.2022, 21:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normalleşme süreçleri en iyi şekilde değerlendirilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni işgali döneminde Karabağ'a verilen zarara ilişkin, "Bu işleri Lahey Adalet Divanı'na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım. Bunların tazminini istemek suretiyle de bunları köşeye sıkıştırmak lazım." dedi.

Erdoğan, Cebrayıl şehrinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Azerbaycan'ın iki gün önce kutladığı Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalden kurtarılan kadim Azerbaycan topraklarında bir yıl içinde ikinci havalimanının açılışına katılmanın, modern dünyanın gözlemlediği şekliyle en modern havalimanlarından birini daha açmanın sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş olmadığını söyledi.

İşgal döneminde Cebrayıl'ın ne hale getirildiğini gördüğünü ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeşime sordum. Dedim ki bu dünyadaki AGİT, Avrupa Birliği filan, buralara gelip hiç görmedi mi? Yok gelmiyorlar. Niye gelmiyorlar? Çünkü kendi yüz karalarını, Batı'nın yaptıklarını görecekler. Buralara onlar bu tür destekleri vererek o işgal süreci içerisinde işte ne hale getirmişler Cebrayıl'ı, diğer bütün Karabağ'ı, bunu görecekler. Tabii bunları görmek istemiyorlar. Aslında onlar neler yapıldığını biliyorlar. Bu işleri Lahey Adalet Divanı'na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım. Bunların tazminini istemek suretiyle de bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması lazım. Tanıtmamız lazım hep birlikte."

Erdoğan, Aliyev'in riyasetinde eşine az rastlanır büyük bir kalkınma hamlesiyle şu anda tahrip, yerle yeksan olmuş bölgelerin yeniden ayağa kalktığını ifade etti.

Viyadükleri, köprüleri, demir yolları, otoyol, otobanlarıyla yeniden bir Azerbaycan inşa edildiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunları biz yaşıyoruz, görüyoruz. Duyarak değil, görerek bu ifadeleri kullanıyoruz. Bu başta ilham Aliyev kardeşim olmak üzere tüm kadrosunun attıkları adımlar, yaptıkları çalışmalar. Bu kadar kısa zamanda Azerbaycan adeta küllerinden doğrularak, yeniden ayağa kalkıyor. Zengilan'da açılışını yaptığımız uluslararası havalimanı Azerbaycan'ın kahramanlık destanından sonra şimdi de Karabağ'ın kalkınma destanının yazıldığının adeta bir göstergesidir. Böylesine önemli bir projede Türk şirketlerinin de rol almış olması bizim için de ayrıca iftihar vesilesi."

Büyük dönüş projesi

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlıların azat edilen topraklara geri dönmeye başlamalarının kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Büyük Dönüş Projesi çerçevesinde Azerbaycanlıların akıllı köy konseptiyle inşa edilen Ağalı köyüne yerleşmeleriyle artık özvatanlarına olan hasretlerinin sona erdiğini gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Ağalı köyünü gördük. Hakikaten bundan sonra oraya köy demeyeceğiz. Orası artık modern bir şehir anlamında gelişiyor." dedi.

Köyün yanındaki Dost Agropark ile de tarımda ve hayvancılıkta gerçekten çok önemli bir adım atıldığını anlatan Erdoğan, temel atmaya geldikleri bir yıl öncesinden bu yana arazinin nasıl ayağa kaldırıldığını gördüklerini aktardı.

Erdoğan, Dost Agropark'taki 3 bin kadar angusun kesimleri, bakımları, çoğaltılmalarının yanı sıra bu alanda atılan tüm adımların, bir büyük dönüş projesinin hayata sokulması anlamını taşıdığını dile getirdi.

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