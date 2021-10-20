Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelirken tören kıtası, makam aracından inişlerinde ise Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Buhari, heyetlerini birbirlerine tanıttıktan sonra tokalaşarak gazetecilere görüntü verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da resmi törenle karşılandı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ziyarette bulunduğu Nijerya'nın başkenti Abuja'da resmi tören düzenlendi.
20 Ekim 2021 Çarşamba 14:41