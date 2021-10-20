Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz
Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik...
2023'ü bekler, yine boynunun ölçüsünü alırsın
2023'ü bekler, yine boynunun ölçüsünü...
Enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız
Enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da resmi törenle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da resmi törenle karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ziyarette bulunduğu Nijerya'nın başkenti Abuja'da resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelirken tören kıtası, makam aracından inişlerinde ise Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Buhari, heyetlerini birbirlerine tanıttıktan sonra tokalaşarak gazetecilere görüntü verdi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.