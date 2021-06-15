Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde liderlere 'Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi' kitabını takdim etti

NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamındaki temaslarında, devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile yaptığı baş başa görüşme sırasında kitabın masada bulunması da dikkati çekti.Erdoğan, Türkiye'nin YPG/PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadelesini anlatan "Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi" isimli kitabı, zirve kapsamında bir araya geldiği ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verdi.