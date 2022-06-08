Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna ilişkin, "NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir." değerlendirmesinde bulundu.
GÜNCEL 08.06.2022, 20:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna ilişkin, "NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir. İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara ‘buyurun NATO'ya girin’ diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli." dedi.
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