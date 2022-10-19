Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtarlarımızın görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akay Caddesi'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu.

19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Erdoğan, 81 ildeki tüm muhtarlara "gece gündüz demeden köylerine, mahallelerine sahip çıktıkları, millete aşkla sevdayla hizmet ettikleri için" teşekkür etti.

Erdoğan, Bartın Amasra'da kömür madeninde hayatını kaybeden 41 işçiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Ülkenin tüm illerinden binlerce muhtarın bu programa katılmak üzere Ankara'ya geldiğini kaydeden Erdoğan, aldığı resmi rakama göre 20 bin muhtarın burada olduğunu söyledi.

Bugün daha önce söz verdikleri bir hizmetin, Muhtarlar Evi'nin açılış heyecanını da yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, binanın kafesi, restoranı, bay-bayan mescidi, otoparkı, 58 yatak kapasitesine sahip 35 odasıyla bugünden itibaren tüm muhtarların istifadesine sunulduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece muhtar kardeşlerimizi iş veya başka sebeplerle Ankara'ya geldiklerinde kalacak yer bulma derdinden de kurtarmış bulunuyoruz. Artık muhtarlarımız da Ankara'da gönül rahatlığıyla kalabilecekleri, merkezi konumuyla trafik sıkıntısı çekmeden tüm işlerini halledebilecekleri bir eve kavuşmuş oldular." diye konuştu.

Muhtarlar Evi'nin açılışının yanı sıra bugün ayrıca 100 Muhtar Hizmet Binası'nın temel atma töreninin de yapılacağını bildiren Erdoğan, 5 vilayete canlı bağlantılar kurarak bunların temelini atacaklarını, en kısa sürede inşaatları tamamlayıp muhtarların emrine vereceklerini söyledi.

Muhtarlar Evi'nin tüm muhtarlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Rabbime muhtarlarımıza olan bir sözümüzü daha gerçeğe dönüştürme imkanı bahşettiği için hamdediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bu güzel tesisin inşasında emeği geçen başta İçişleri Bakanım, yardımcıları ve tüm ekibimizi, yüklenici firmaları, mimar, mühendis tüm işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Her muhtar buluşmamız, demokrasi bayramına dönüştü"

Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra ülke demokrasisine kazandırdıkları yeniliklerden birinin de muhtar buluşmaları olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatırlıyorsunuz, ilk toplantımızı yaptığımız 2015 yılından bugüne muhtarlarımızla her biri adeta bir şölen havasında geçen toplam 52 ayrı buluşma gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir köşesinden 38 bin muhtarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde misafir ettik. Her muhtar buluşmamız, aramızdaki muhabbet bağını güçlendirdiğimiz, istişare ettiğimiz, ülkemizin meselelerini enine boyuna görüştüğümüz bir demokrasi bayramına dönüştü. Bana ne diyorlardı, 'muhtar bile olamaz.' Ne oldu? Bu başlığı atanlar, rezil rüsva oldu. Sizler, bu kardeşinizi Cumhurbaşkanı yaptınız."

Cumhuriyet tarihimizde ilk kez muhtarlarımız dertlerini, sıkıntılarını, beklentilerini devletin zirvesiyle doğrudan paylaşma fırsatı bulduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sadece muhtarlarımızın değil bu vesileyle ülkemizin her tarafındaki pek çok mahallemizin, şehrimizin de sorunlarını çözüme kavuşturduk. Demokrasi piramidinin tabanıyla tavanı arasındaki engeller ortadan kalktıkça bunun kazananı muhtarlarımızla beraber tüm Türkiye olmuştur. Muhtarlarımızla aramızda tesis ettiğimiz bu güçlü bağ, herhalde daha önce hiçbir siyasetçiye nasip olmamış büyük bir şereftir. Buluşmalarımızın sadece bürokraside değil siyasette de muhtarlara yönelik bakış açısını kökten değiştirdiğini görüyoruz. Daha önce muhtar kardeşlerimizin yüzüne dahi bakmayanlar, bizim toplantılarımızdan sonra birden muhtarlarımızın varlığını hatırladı. Şimdiye kadar hiçbir işinizi görmeyenler, sizin için kıllarını dahi kıpırdatmayanlar, muhtarlarımızı adeta vaat yağmuruna tutmaya başladı. Ancak her samimiyetsiz işleri gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Laf olsun diye düzenledikleri 1-2 küçük salon toplantısının devamını dahi getiremediler. Birkaç toplantıyla rol kapmaya çalışsalar da bizim şu kardeşliğimizi, şu dayanışmamızı, aramızdaki şu muhabbet iklimini asla tesis edemediler."

Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü hatırlatan Erdoğan, "Bizim de sizinle aramızda gönülden gönüle kurulu bir köprü var. Biz muhtarlarımızla gönül diliyle kalp diliyle konuşuyor, birbirimizi sadece Allah için seviyoruz. Zahirde bizi taklit edenler, bu gönül dilini bilmedikleri, kalpten kalbe giden o gizli yolları görmedikleri için ne milletimizle ne de muhtarlarımızla hasbi, samimi bir ilişki kuramıyorlar. Belki şu tabloyu da kıskanacaklar, belki bizim şu sevdamızı çekemeyenler olacaktır. İşte onun için aşkınız, coşkunuz, ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyor, Allah nazardan saklasın, kem gözlerden korusun diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yönetim sisteminin çelik çekirdeği olan muhtarların hak ettikleri hizmetleri alabilmek için çok uzun yıllar beklemek zorunda kaldığını, AK Parti'den önce devletin de siyasetin de kapılarının muhtarlara kapalı olduğunu söyledi.

Muhtarların çoğu zaman dertlerini anlatacak muhatap bulamadığını, bulsa da köyüne ve mahallesine çözümle dönemediğini ifade eden Erdoğan, "O manşeti hatırlayın, 'Muhtar bile olamaz' manşeti... Eski Türkiye'nin muhtara ve muhtarlık makamına bakış açısını gösteren bir utanç vesikasıdır. Muhtarı, dolayısıyla milli iradeyi tahkir eden bu vesayetçi zihniyetin elinde ülkemizin en kıymetli yılları heba olmuştur." diye konuştu.

Bir avuç seçkinin dışında hiç kimsenin reşit, mümeyyiz, hizmete ve hürmete layık görülmediğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Birileri her türlü imkandan faydalanırken, birileri özgürlüklerini sonuna kadar kullanırken, milletimizin kahir ekseriyeti dışlanmış, horlanmıştır. Muhtarlarımızı aşağılayanlar, 'göbeğini kaşıyan adam' dedikleri insanımızı da seneler boyunca yokluğa, yoksulluğa ve yasaklara mahkum ettiler. 2002'den itibaren millet iradesini her alanda güçlendirme hamlelerimizde demokrasinin adeta uç beyleri olan muhtarlarımızı da biz ihmal etmedik. Muhtarlık müessesesine verdiğimiz önemi İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurarak açıkça gösterdik. Muhtarlarımızın taleplerini yakından takip etmek amacıyla, büyükşehir belediyelerinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, diğer belediyelerde ise Muhtarlık İşleri Müdürlüklerinin kurulmasını biz sağladık. Bunun için valiliklerde bir vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı ve diğer belediyelerde ise bir başkan yardımcısını muhtarlarımızın taleplerini takip etmek amacıyla sorumlu kıldık."

"Muhtarlık binalarına güvenlik sistemi"

Muhtarlık Bilgi Sistemi ile devlet-muhtar-vatandaş arasında yepyeni bir anlayışın, bütünleşmenin kapısını araladıklarını dile getiren Erdoğan, tüm muhtarlara İçişleri Bakanlığı tarafından tek tip özel muhtar kimliği düzenlediklerini hatırlattı.

En az bir dönem muhtarlık yapan köy ve mahalle muhtarlarını, silah ruhsat harcından muaf tutarak önemli bir avantaj sağladıklarını anımsatan Erdoğan, muhtarların ödeneklerini de olması gereken seviyeye çıkardıklarının altını çizdi.

Göreve geldiklerinde sadece 97 lira olan muhtar ödeneğini tam 57 kat artışla 5 bin 500 liraya yükselttiklerini belirten Erdoğan, aynı zamanda güncel rakamla 2 bin 232 lira olan muhtarların aylık SGK primlerinin de devlet tarafından karşılanmasını temin etiklerini söyledi.

Erdoğan, talep eden tüm kadın muhtarların, muhtarlık hizmet binalarını kameralı güvenlik sistemleriyle donattıklarını ifade etti.

"Tam bir dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceğiz"

Muhtarlar Günü vesilesiyle bazı yeni müjdeleri paylaşmak istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. İnşallah yakında hazırladığımız teklifi Meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte kadın muhtarlarımızın yanı sıra tüm muhtarlarımızın izin, hastalık veya başka sebeplerle görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek. İçişleri Bakanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu arasında yapılacak protokolle muhtarlarımıza yönelik Muhtar Akademisi projemizi hayata geçiriyoruz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce koordine edilen Adrese Dayalı Kayıt Sistemi'ni muhtarlarımızın istifadesine açtık. Tüm illerimizde MAKS Muhtar Modülü'nün kullanımına dair eğitimlerimizi tamamladık. Artık köylerinize veya mahallelerinize ilişkin birçok bilgiye MAKS üzerinden rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Ayrıca köylerimizde, mahallelerimizdeki metruk yapıları sizler de sistem üzerinden bildirebileceksiniz. Afet sonrası gelen ayni yardımların dağıtımında, muhtarların kullanımına yönelik bir modül daha geliştirdik. Tüm bunlarla birlikte muhtarlık binalarının elektrik faturalarının, ticari abone tarifesi yerine konut tarifesinden düzenlenmesi uygulamasını da başlatıyoruz."

Muhtarlıkların, 2024 Mart ayında yapılacak seçimlere kadar vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için gerekeni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aramıza kimseyi sokmadan, tam bir dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.