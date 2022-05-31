Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizi tüm tütün ürünlerini kapsayacak şekilde genişleterek sürdürüyoruz

Başarılarıyla Türkiye'nin gururu olan gençleri, tütün ürünleri ile mücadelede de en ön safta görmenin geleceğe olan güvenlerini artırdığını söyleyen Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"nün, çocuklardan yaşlılara kadar toplumun her kesiminde, bu ölümcül tehlikeye karşı farkındalık oluşturmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın geçen yıllarda koronavirüs salgını ve bunun yol açtığı vahim sonuçlarla yüzleştiğini anımsattı.

Tütün salgınının, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alması sebebiyle, en büyük küresel sağlık tehdidi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Dünyada her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin insanın tütün kullanımına bağlı hastalıklardan öldüğü gerçeğine rağmen, maalesef bu salgınla mücadelede henüz arzu ettiğimiz yerde değiliz." dedi.

Erdoğan, gençlik yıllarından beri bu mücadelenin en ön safında olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kendi yakın çevremizden başlayarak karşılaştığımız herkesi, tütün ürünlerinin zararlarına karşı ikaz ediyor, hatta varsa sigara paketine el koyuyoruz. Hükümetimizin sağlık ve gençlik politikalarını tütün, alkol, uyuşturucu gibi insan vücuduna zararlı ürünlerin kullanımı ile mücadele eksenli olarak sürdürdük. Ülkemizde kapalı mekanlarda sigara içme yasağından yüksek vergi uygulamasına kadar tütün ürünleri kullanımı ile en etkili mücadeleyi bizim gerçekleştirdiğimizi kimse inkar edemez. Araştırmalar, bu sayede ülkemizde sigara kullanımında nispi bir gerileme yaşandığını da gösteriyor."

Bilinen sigara markaları yerine nargile, puro, elektronik sigara gibi ürünlere yönelenlerin olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bunların hepsinin farkında olduklarını söyledi.

"Seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak"

"Mücadelemizi tüm tütün ürünlerini, hatta daha ötesinde bağımlılığa yol açan her türlü maddeyi kapsayacak şekilde genişleterek sürdürüyoruz." diyen Erdoğan, gençler için rol model olacak başarılara sahip katılımcılara bu mücadeleye verdikleri destek için teşekkür etti.

Konuşmasının ardından gençlerle sohbet eden Erdoğan, sigaranın kapalı mekandaki zararının açık mekana göre çok daha fazla olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, milletimizi, insanımızı çok seviyoruz. Onun için de gerçekten sigara içiyorsa diyoruz ki 'seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak.' Eğer elinde sigara varsa, paketi almaya yelteniyorum bir Cumhurbaşkanı olarak. Niye? Vatandaşımı sevdiğim için, yapmam gereken ne? Ona zarar verecek olan bir şeyi ondan alıp kurtarmak. Burada da böyle bir ufak sigara müzesi de neredeyse kurduk. Şimdi tabii karşımdaki tabloya baktığım zaman baya güzel işler yapmışız."

Buradaki konuşmasının ardından gençlerle sohbet eden Erdoğan, araçlarda sigara kullanmanın yasak olduğunu ancak bu yasağa herkesin uymadığını belirtti. Erdoğan, araç kullanırken sigara içenleri gördüğünde "Şunu at." diye işaret ettiğini anlattı.

Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler, stadyumlarda sigara içmenin yasak olduğunu ve bu konuda vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek "Çünkü stadyumlara bir sürü çocuk geliyor, onlar pasif içici oluyor ve bence bizim onlara kötü örnek olmamamız gerekiyor." diye konuştu.

Arda Güler'in bu sözleri üzerine ise Erdoğan, şunları söyledi:

"Stadyumlarla ilgili ne kararlar aldık. Bir; dedik ki stadyumlardaki olumsuz tezahüratların ortadan kalkması için hanımları da stadyumlara alalım, hanımları görünce belki erkekler olumsuz tezahüratta bulunmazlar ama nerede, yine aynen devam ettiler, hiç ara verilmedi. Sigaraya gelince, sigara konusunda ise stadyumlarda hiç mi hiç dinlemeden, kusura bakmasın benim vatandaşlarım, kadını da erkeği de sigaraya stadyumlarda da devam. Onunla kalmıyor, işte bu kurusu, sulusu da var. Oralarda yanında şişeleriyle gelip, bütün polislere rağmen içeriye girip orada uygun yerlerde ne yazık ki biraysa bira farklı farklı onları da içenler var. Yani hem kuru hem sulu, bunların hepsi kime zarar; o stadyumda geleyim ben sporcuları seyredeyim diye oraya gelen benim vatandaşlarımın hepsine zararlı oluyor. Bu tabii orada tezahüratlarda kötü tezahürata da neden oluyor ve zaman zaman stadyumlarda maalesef bakıyorsunuz kavgalar, dövüşler bunlara da neden oluyor."

Güler'e yaşını soran ve 17 olduğunu öğrenen Erdoğan, "17 yaşında Arda Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi. Şimdi öğrendiğim kadar milli takıma da çağrıldın galiba." dedi. Güler'in, kalçasından sakatlığının bulunduğunu söylemesi üzerine ise Erdoğan, "İnşallah, en yakın zamanda temennim bu sakatlığı atlatıp tekrar sahalara dönmen." ifadesini kullandı.

Denizli'nin Güney ilçesi Eziler köyünde beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak görev yapan Suat Arı, köydeki 120 öğrencinin tamamını ve yaşı 40'ın üzerinde olan 50 vatandaşı, 14 farklı branşta aktif lisanslı sporcu yaptığını anlattı.

Arı, 120 öğrenciden 9'unun milli takıma seçildiğini, sporun tütün kullanımını önlemedeki etkisiyle köyde tütün kullanımında azalma meydana geldiğini ifade ederek köy halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Paletli yüzme sporcusu Ömer Faruk Saydam da astım hastalığını yenmek için yüzmeye başladığını ve hastalığı yendiğini ifade etti. Erdoğan, Saydam'ın bu sözleri üzerine paletli yüzmenin astımı yendiğini ve şifa yollarından biri olduğunu söyledi.

Serbest dalış milli takım sporcusu Şahika Ercümen de astım hastası olduğunu ve spor sayesinde sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Toplantıya basketbol maçından geldiğini belirten Erdoğan, "Bugün de bayağı skorerdim, 36 sayı yaptım. 50'nin 36'sı bizde ve yendik." dedi.

Sigara izmaritlerinden ağaç formunda eser

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, salonda bulunan ve sigara izmaritleri kullanılarak yapılan eserler hakkında bilgi verdi. Eserleri Heykeltraş Esra Öztay Güraras'ın yaptığını öğrenen Erdoğan, Güraras'ı salona davet etti.

Ağaç şeklindeki eseri ilk gördüğünde ne ağacı olduğunu merak ettiğini söyleyen Erdoğan, yaklaştığında ise izmaritlerden yapıldığını gördüğünü söyledi.

Güraras'a eseri için teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tuba Hanım'a dedim ki bunu buraya değil de İstanbul'da Yeşilayın genel merkezinde Sepetçiler Kasrı'nın bahçesi muhteşem, o bahçeye yerleştirsek, sonra bunların her ikisini de bizim burada 15 Temmuz'daki o bombalanan araçları nasıl cam fanuslar içerisine aldıysak bunların her ikisini de cam fanus içerisine alsak. Belli bir bilgiyi de oraya sizler yazsanız, değil mi? Yani Yeşilayın genel merkezine gelenler, uzaktan bakılınca önce anlaşılmıyor ama yaklaşıp da oradaki bilgiyi filan da alınca hakikaten bu eserinizle artık uzun yıllar anılacaksınız."

Güraras ise çalışmanın kendisi için çok farklı olduğunu, sigara ve tütünün topluma, insanlığa, doğaya zararlarını sanatla duyurabilmenin kendisi için mutluluk ve gurur verici bir duygu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güraras'tan eserlere ilişkin bilgi aldı.

Buluşmada söz alan milli dalışçı Şahika Ercümen, son yıllardaki dalışlarında sigara izmaritiyle çok karşılaştığını söyledi. Ercümen, bir izmaritin doğada en az 10 sene kaldığına dikkati çekerek, "Pek çok canlıya tabii ulaşıyor. Balıklarda kaplumbağalarda, deniz kuşlarında hepsinde hem izmaritler hem de onların yaydığı kimyasallar gözlemleniyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İzmaritleri balıklar da yiyor mu?" sorusuna Ercümen, "Maalesef yiyor. Büyük olanlar tüketirken, küçük olanlar da onun mikro plastiği ayrışımından etkileniyor ve denizlere sızan kimyasallardan bütün canlılar, su yüzeyindeki planktonlar dahil etkileniyor." yanıtını verdi.

Bu durumun üzücü olduğunu belirten Ercümen, "Hem bir astım hastası hem milli sporcu olarak sigaranın bizim sağlığımıza ve soluduğumuz havaya ne kadar etki ettiğini çok iyi biliyorum. Hatta nefessiz kalmanın ne demek olduğunu da çok iyi biliyorum. İklim krizine ve küresel ısınmaya etkilerinden dolayı da çok büyük üzüntü duyuyorum. Dilerim hep birlikte bu gidişata bir son verebiliriz ve acil eylem planlarıyla bunun önüne geçebiliriz." diye konuştu.

Ercümen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dalışla ilgili bir sorusuna karşılık, "Evet Sayın Cumhurbaşkanı, 110 metre en derin dalışım ama önümüzdeki sene 100. yılımızda da 100 metrenin üzerinde dalışlar hedefliyorum." dedi.

Paralimpik milli yelkenci Miray Ulaş da uluslararası alanda Türkiye'ye madalya kazandıran ilk engelli yelkenci olduğunu dile getirerek, pasif içiciliğe maruz kaldığı bir dönemde alerjiden kaynaklı olarak rahatsızlandığını ve antrenmanlara katılamadığını söyledi.

Erdoğan'ın, "Şu anda paralimpik olarak bu sporu nasıl gerçekleştiriyorsun?" sorusu üzerine Ulaş, "Şu an Mersin'de teknelerimiz, milli takım kampları ve hazırlık kamplarıyla hazırlanıyoruz. En son İtalya'da Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü elde ettim. Bu sene dünya ve Avrupa Şampiyonluğu var. Ona hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu işi nasıl başarıyorsunuz?" sorusuna ise Ulaş, "Her engelli kendi engeline göre tekneyi biraz dizayn ediyor, hakemlerin kararıyla tabii. Ben de o şekilde idare etmeye çalışıyorum." yanıtını verdi.

"Elimizden geleni yapacağız"

Moleküler biyoloji ve genetik uzmanı Begüm Esra Aytan da plastik ve kağıt atıkların geri dönüşümü için yüzde 100 biyolojik enzimler ürettiğini belirterek, tütün atıklarının içinde bulunan plastik ve selüloz atıkların doğada çözünmeden uzun yıllar boyunca kalabildiğine işaret etti. Bunun da hem ekosisteme hem tarım arazilerine zarar verdiğini söyleyen Aytan, tütün endüstrisinin insan sağlığının yanında doğaya ve ekonomiye de çok büyük zararlar verdiğini ifade etti.

Aytan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, sigara kullanımının azaltılması amacıyla, insan sağlığı ve çevreyi koruma vizyonuyla verdiği emekler için gençler ve gelecek nesiller adına teşekkür etti.

Bunun üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu konuda hani elektronik sigara filan bu tür şeyler söylüyorlar. Bunların hepsi aldatmaca. Hepsi nasıl para kazanırız, bunun yolları. Yani elektronik sigara denilen öbüründen daha farklı değil. Çok acımasız, aslında zarar vermeye devam ediyor, hem keseye hem vücuda. Ama bunlara tabii inşallah fırsat vermeyeceğiz, elimizden geleni yapacağız. Hele son zamanlarda bir de bu nargile olayı ortada. Nargile sigaradan daha az zararlı değil, tam aksine çok daha fazla zararı var ve bu zarardan da milletimizi kurtarmak için buna yönelik de bazı hazırlıklar yapıyoruz. Çünkü onu da başarmamız lazım."

Kısa mesafe sürat pateninde olimpiyatlara hak kazanan milli sporcu Furkan Akar, sigara şirketlerinin faaliyetlerinin her yıl 84 milyon ton karbondioksit salımına neden olduğuna dikkati çekerek, "Bu küresel ısınmayı körüklüyor. Sigara içmek asla spor ve çevrecilikle bağdaşmaz." diye konuştu.

Bunun üzerine Erdoğan, "Ona karşı mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz. Hele hele arkadaşlarınızın içinde sigara içenleri bulduğunuz anda diyeceksin ki 'Gel, ben seni seviyorum ama şu sigarayı bırak.' Bu mücadeleyi böyle vereceğiz." dedi.