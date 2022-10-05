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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

GÜNCEL 05.10.2022, 17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 16.20'de başladı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı.

Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri de selamladıktan sonra görüşmeye geçti.

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