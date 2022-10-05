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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
GÜNCEL 05.10.2022, 17:01
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 16.20'de başladı.
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı.
Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri de selamladıktan sonra görüşmeye geçti.
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