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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önemli başarılara imza attığımız alanların başında mesleki ve teknik eğitim gelmektedir. Bu okullara yönelik vesayet dönemlerinde uygulamaya konulan haksızlıkları gidererek, mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik." dedi.

GÜNCEL 01.12.2022, 11:08 01.12.2022, 11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) iş birliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitim Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.

Sözlerine, zirvenin hayırlara vesile olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve topyekun bir kalkınma için, eğitimin, insanlığın elindeki en güçlü enstrümanlardan olduğunu belirtti.

Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, tüm çocukların kaliteli bir eğitime ulaşma hakkının, evrensel bir insan hakkı olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye'de halihazırda 19 milyonu temel ve orta öğretimde, 8 milyonu yükseköğretimde olmak üzere yaklaşık 27 milyon öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Milletin emaneti olan çocukların en güzel şekilde yetişmeleri için eldeki imkanları seferber ettiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla son 20 yılda her yıl bütçede en büyük payı eğitime tahsis ederek, derslik sayımızı ikiye katlayarak, toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak, okullarımızı modern teknolojiyle donatarak, eğitim müfredatımızı özgürlükçü bir anlayışla yenileyerek, öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarını geliştirerek, hasılı eğitime dair hiçbir boşluk bırakmayarak, Türkiye'yi her bakımdan örnek gösterilen bir ülke konumuna taşıdık. Son dönemde önemli başarılara imza attığımız alanların başında mesleki ve teknik eğitim gelmektedir. Öncelikle bu okullara yönelik vesayet dönemlerinde uygulamaya konulan haksızlıkları gidererek, mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik. Ardından reel sektörle kurduğumuz güçlü iş birlikleri sayesinde, mesleki ve teknik anadolu liselerimize yeni imkanlar sağladık. Böylece öğrencilerimiz, mesleği sahada öğrenirken, teoriyi sektörle birlikte hazırlanan müfredatlar çerçevesinde kazanmaya başladı."

Sektörle kurulan yakın iş birliğinin faydasını sadece eğitim sürecinde değil, mezuniyet sonrası öğrencilerin istihdam imkanlarında da gördüklerini dile getiren Erdoğan, ayrıca Türkiye geneline yayılan 55 araştırma geliştirme merkezi ile ürün geliştirme çalışmalarında öğrencileri sürece dahil ettiklerini bildirdi.

Geçmiş yıllarda bir elin parmaklarını geçmeyen tescili alınan ürün sayılarının, 2022 yılında 8 bin 269'a ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, bu ürünlerin 74'ünün ticarileştiğini belirtti.

"Yılların ihmalini giderdik"

İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu çırak, kalfa ve ustaları yetiştirebilmek için 2021 yılı sonunda önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu düzenlemelerle öğrencilere her ay ödenen asgari ücretin net tutarının yüzde 30'unun tamamını devlet desteği kapsamına aldıklarını kaydetti.

Kalfa olup, 12. sınıfa devam eden öğrencilere ödenen miktarı yüzde 30'dan 50'ye yükselttiklerini anımsatan Erdoğan, böylece usta, kalfa, çırak eğitimini devletin destek mekanizmalarıyla güçlendirdiklerini vurguladı.

Bu kapsamda, mesleki eğitim merkezlerinde sadece 159 bin olan çırak ve kalfa sayısının, bir yıl gibi kısa bir süre içinde 1 milyon 100 bine ulaştığını aktaran Erdoğan, "Mesleki eğitime kazandırdığımız bu dinamizm, kadın istihdamında da çok önemli iyileştirmelere yol açtı. Özetin özeti diyebileceğim bu çalışmalarla kısa sürede mesleki eğitimde hem yılların ihmalini giderdik hem de çok önemli ivme yakaladık." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile OECD eşgüdümünde düzenlenen Mesleki Eğitim Zirvesi'nin Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmanın yanında, değerli fikirlerin öğrenilmesine de vesile olacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik edip, yapılacak istişarelerin hayırlara vesile olmasını diledi.

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