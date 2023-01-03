Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur, memur emeklisi ve diğer emeklilerimizin maaş artışını yüzde 25 olarak uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık." dedi.

Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Memur ve emekliye zam müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi, memurlarımızı gördük. Onların hepsi tekrar yasal düzenlemeyle görevlerinin başına dönecek." açıklaması yaptı.