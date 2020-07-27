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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir Futbol Kulubü heyetini kabul etti

Erdoğan, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile teknik heyet ve futbolcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir Futbol Kulubü heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Gümüşdağ ve futbolcular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı olan 12 numaralı formayı hediye etti.

Erdoğan, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

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