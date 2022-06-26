Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınına ilişkin, "4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Buraları dikim yapmak suretiyle yeniden ihya edeceğiz." dedi.
GÜNCEL 26.06.2022, 21:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarında görev yapan ekiplere teşekkür ederek, "4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Buraları dikim yapmak suretiyle yeniden ihya edeceğiz. Gerek Orman Genel Müdürlüğümüz gerek tüm sivil toplum kuruluşlarımızla vereceğimiz mücadeleyle bu işi başaracağımıza inanıyorum." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde 21 Haziran'da başlayan ve dün kontrol altına alınan orman yangının ardından soğutma çalışmalarını sürdüren ekiplerle Değirmenyanı mevkisindeki Yangın Yönetim Merkezi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.
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