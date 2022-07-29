Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da Hakan Füzün'ün cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreni için geldiği Akhisar Yeni Gülruh Camisi'nde, 56 yaşında vefat eden Hakan Füzün'ün yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti, camide dua okudu.

Füzün'ün cenaze namazı İl Müfüsü Mustafa Soykök tarafından kıldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Şu anda çok sevdiğimiz kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Bizim Hakan kardeşimizle uzun bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşliğimiz hep güçlenerek devam etti. Güçlenerek bu günlere geldik. Şimdi de tabii buradan ayrı bir duamız var. Ya Rabb, sevgili habibinin Livaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşr-u cem eyle. Ya Rabb, Hakan kardeşimizin niyetlerine biz şahidiz. Az önce hocam da zaten bunu tezkiye ile ifade ettiler. Sizler de bu tezkiyeye şehadette bulundunuz. Bugüne kadar hayırhasanetleriyle özellikle bu vakfiyeyle ilgili gayretleriyle Hakan kardeşimiz hep bu sürecin takipçisi oldu. Bir de aramızda özel bir hukuk da vardı. Kurban bayramlarında 'Başkanım bana vekalet vereceksin, ben sizin ve aileniz için de kurban keseceğim.' derdi. 'Hakan ben kestim...Yok illa ben keseceğim.' derdim. Son Kurban Bayramı'nda da aynısı yaptı. Son görüşmeyi de öyle gerçekleştirdik. Hakan, sen de hakkını bize helal et. Rabb'im sevgili habibine bizi de komşu eylesin, cennetiyle bizi müşerref kılsın."