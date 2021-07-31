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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalemler Mahallesi'ni ziyaret ederek yangından etkilenen vatandaşlara tek tek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Buradaki vatandaşlardan yangın sırasında yaşadıklarını dinleyen Erdoğan, yangında zarar gören konutların yenileneceğini ifade etti.

Erdoğan, kendisini karşılamaya gelen 4,5 yaşındaki Rukiye adlı kız çocuğu ile de bir süre ilgilendi.

Vatandaşlara hitap eden Erdoğan'a ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlar ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

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