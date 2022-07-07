Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malezya ile aşı geliştirme çalışmaları yürütmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yakub ve heyetini Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, ziyaretin iki ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Görüşmelerde, ekonomik yatırımlar ve ticaret başta olmak üzere, savunma sanayisi, teknoloji, sağlık, eğitim ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını aktaran Erdoğan, her geçen gün daha da derinleşen iş birliklerini ileriye taşıma kararlılıklarını teyit ettiklerini söyledi.

Başbakan Yakub'un teklifi üzerine iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar münasebetlerimizin ulaştığı müstesna seviyenin yeni bir nişanesi olmuştur. Malezya aynı zamanda ASEAN bölgesindeki en büyük ticari paydaşımız konumundadır. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık yüzde 50 artışla 3,5 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Bu yılın ilk 6 ayındaki rakamlar da istikrarlı artışın devam ettiğini gösteriyor. Mevcut ivme 2024 yılı için belirlediğimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini kısa süre içerisinde yakalayacağımıza işaret ediyor. Serbest Ticaret Anlaşmamızın hizmetler, yatırımlar ve elektronik ticareti kapsayacak şekilde genişletilmesinin ekonomik ve ticari bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu güncellemeyle hedeflerimize daha hızlı adımlarla ilerleme, mal ve hizmet ticaretini daha dengeli hale getirme imkanına da kavuşacağız."